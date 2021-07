Deux femmes se sont précipitées à l’hôpital après qu’un arbre se soit effondré sur elles lors d’une fête en plein air alors que des vents de 70 mph frappent le Royaume-Uni

DEUX femmes ont été transportées d’urgence à l’hôpital ce soir après qu’un arbre se soit effondré sur elles lors d’une fête en plein air.

La paire célébrait près de Heveningham, Suffolk, alors que les vents de 70 mph de Storm Evert battaient le pays.

La tempête Evert a fait tomber des arbres à travers le pays, notamment en bloquant une ligne de chemin de fer dans le Kent Crédit : Twitter

Les pompiers, les ambulanciers paramédicaux et l’ambulance aérienne ont été dépêchés sur les lieux alors que les femmes étaient transportées d’urgence à l’hôpital avec des « blessures graves ».

L’une des femmes a subi des blessures à la colonne vertébrale tandis que l’autre s’est blessée au bassin.

La police du Suffolk a déclaré qu’ils avaient été appelés au chêne tombé à Ubbeston vers 18h35.

« Les deux victimes, âgées d’une vingtaine d’années, ont été grièvement blessées lors de l’incident », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Il est entendu que le couple était présent avec d’autres personnes lors d’une fête privée en plein air.

« Une victime a subi des blessures à la colonne vertébrale et à la tête, tandis que la deuxième victime a subi des blessures au bassin et aux bras.

« Les deux blessés ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés. »

Cela s’est produit alors que la tempête Evert s’abattait sur le Royaume-Uni, avec des orages et de fortes pluies prévues au cours du week-end.

Plusieurs arbres ont été plongés au sol, provoquant le chaos dans les zones les plus touchées.

Partageant des photos d’un certain nombre d’arbres tombés sur Twitter, Network Rail Kent et Sussex ont écrit: « En raison des vents violents et de la pluie dans le Kent cet après-midi, nous avons eu plusieurs problèmes avec des arbres tombés bloquant les lignes autour du réseau, y compris à Albany Park, le région de St Johns Lewisham et le long de la Hastings Line près de Robertsbridge. »

Brighton a été battue par une mer agitée aujourd’hui

Storm Evert donne un accueil humide et venteux aux campeurs lors de l’événement Farmfest qui se tiendra à Bruton dans le Somerset Crédit : Apex

Des avertissements de vent jaune sont actuellement en place pour les zones côtières du sud-est et de l’est de l’Anglie, et des avertissements d’orage pour une partie de l’Angleterre de Nottingham à Norwich et au nord jusqu’à Hull.

Le Met Office a déclaré que « d’autres fortes averses » étaient attendues samedi, dont les pires seraient le centre, l’est et le sud de l’Angleterre.

La tempête Evert, qui a commencé jeudi soir, a produit des rafales de vent de près de 70 mph sur les Cornouailles et les îles Scilly.

La rafale la plus élevée enregistrée jusqu’à présent était de 69 mph à St Mary’s dans les îles Scilly, a déclaré le Met Office.

L’équipage bénévole de la RNLI de St Mary’s et de Sennen Cove a passé jeudi soir à aider à secourir des personnes à bord de yachts autour des îles Scilly.

Pendant ce temps, le centre des opérations des garde-côtes de Falmouth a signalé un total de 22 incidents jeudi soir.