Deux femmes se déguisent en personnes âgées, un faux certificat de naissance pour se faire vacciner contre Covid-19

Deux femmes qui se sont habillées pour se faire passer pour des adultes plus âgés pour se faire vacciner contre le coronavirus ont été refusées et ont émis des avertissements d’intrusion à Orlando, ont déclaré des responsables.

Le Dr Raul Pino, responsable de la santé publique dans le comté d’Orange – où se trouve Orlando – a déclaré que les femmes se sont déguisées mercredi avec des bonnets, des gants et des lunettes.

La porte-parole du bureau du shérif, Michelle Guido, a déclaré à l’Orlando Sentinel que les femmes avaient modifié leur année de naissance sur leurs enregistrements de vaccination pour contourner le système d’État, qui donne la priorité aux personnes de 65 ans et plus. Il semblait que les femmes avaient eu le premier coup de feu, mais on ne savait pas où.

«Leurs noms correspondaient à leur enregistrement mais pas à leurs dates de naissance», a-t-elle déclaré au journal.

Les femmes avaient 35 et 45 ans, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse.

Les responsables du ministère de la Santé ont demandé aux députés d’émettre des avertissements d’intrusion.

Dans une vidéo fournie par le bureau du shérif du comté d’Orange, un adjoint a pu être entendu dire: «Vous avez volé un vaccin à quelqu’un qui en a plus besoin que vous.»

Guido a déclaré que l’avertissement signifiait qu’ils ne pouvaient pas retourner au centre des congrès pour quelque raison que ce soit – y compris un vaccin, un test COVID-19, une convention ou un spectacle. S’ils reviennent, ils risquent d’être arrêtés.

Pino a déclaré que l’enquête du ministère de la Santé tentera de déterminer où ils ont été vaccinés plus tôt et comment ils ont réussi à obtenir un rendez-vous. Il a dit que le ministère «essaiera de déterminer s’il y a des trous, des échappatoires, dans le processus qui permettent aux gens de faire cela.