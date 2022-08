Deux femmes se battent dans le métro de Delhi pour la disposition des sièges, les internautes trouvent cela “divertissant”

Le métro de Delhi, étant la bouée de sauvetage de la capitale, peut être assez simple pour ses navetteurs. On embarque, on arrive à destination et on vaque à sa journée. Cependant, les choses qui se sont déroulées à bord de ce trajet en métro spécifique ont incité les passagers à lever les yeux de leurs écrans de téléphone et à en prendre note. Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux montre deux femmes se disputant la disposition des sièges. Alors que l’une est confortablement assise sur le siège, on voit l’autre peiner à se faire une place et c’est alors que le drame commence. Regardez par vous-même :

“Nhi jagh hai – bout jagh hai”

Version féminine pic.twitter.com/ePcJkHEAe8 — Wellu (@Wellutwt) 13 août 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir près de 130 000 vues. “Tout le monde est occupé à regarder le combat, je ne peux pas regarder au-delà du burger wali didi jetant simplement ce qui ressemble à un morceau de sachet de ketchup sur le sol”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Ces deux sacs occupant tellement d’espace, cela aurait pu faire de la place pour la dame debout.”

Dans un autre incident similaire, un garçon et une fille ont été vus en train de se disputer dans le métro. Comme si cela ne suffisait pas, la fille a continué à gifler le garçon plusieurs fois alors qu’il lui criait dessus. Tout a commencé lorsque la fille a affirmé qu’elle avait obtenu un T-shirt de Zara pour Rs 1000, mais le garçon n’était pas d’accord et a dit que cela ne pouvait pas être plus de Rs 150. La fille, visiblement agacée, a frappé le garçon de colère. Le garçon l’a prévenue et lui a rappelé que c’était un lieu public. Lorsque la fille a refusé de s’arrêter, le garçon a également fini par gifler la fille.

“Ces jours-ci, certains pensent qu’ils peuvent déranger les autres en public… le masque covid leur permet d’être méchants là où ils auraient réfléchi à deux fois”, a commenté un utilisateur de Twitter. Alors que certains considèrent cela comme un événement amusant, d’autres sont offensés. Les Tweeples peuvent également être vus en train de retweeter la vidéo. Une personne a écrit : « Les réseaux sociaux me chamkne ka naya khela hai. La direction du métro de Delhi se aanurodh karunga aise Lafange yuvak yuvtiya ke upar action en justice le.

