Deux femmes sauvées des décombres en Turquie alors que le bilan du séisme approche les 25 000 morts

vidéo Des sauveteurs en Turquie ont sorti deux femmes des décombres de bâtiments effondrés après avoir été piégées pendant 122 heures à la suite du tremblement de terre le plus meurtrier de la région en deux décennies. La nouvelle survient alors que le nombre de morts a dépassé 24 150 dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, moins d’un jour après que le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que les autorités auraient dû réagir plus rapidement à l’énorme tremblement de terre de lundi. L’une des femmes, Menekse Tabak, 70 ans, a été vue enveloppée dans une couverture alors que les sauveteurs d’Antakya la transportaient vers une ambulance qui l’attendait. La ville de Kahramanmaras était proche de l’épicentre du premier séisme de lundi, qui mesurait 7,8 sur l’échelle de Richter. L’autre était un homme de 55 ans blessé, identifié comme Masallah Cicek, qui a été sauvé des décombres d’un immeuble effondré à Diyarbakir, la plus grande ville du sud-est de la Turquie. Une femme âgée a été tirée des décombres en Turquie après avoir passé 121 heures coincée sous l’épave (Photo: Getty)



67 personnes ont été sauvées des décombres au cours des dernières 24 heures, selon les médias locaux (Photo: AP)

vidéo Soixante-sept personnes ont été arrachées aux décombres au cours des dernières 24 heures, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay aux journalistes dans la nuit, dans le cadre d’efforts qui ont attiré 31 000 sauveteurs dans la région touchée. Environ 80 000 personnes ont été soignées à l’hôpital, tandis que 1,05 million se sont retrouvées sans abri à la suite des tremblements de terre et se sont réfugiées dans des abris temporaires, a-t-il ajouté. “Notre objectif principal est de nous assurer qu’ils retrouvent une vie normale en leur offrant un logement permanent dans un délai d’un an, et qu’ils guérissent leur douleur dès que possible”, a déclaré Oktay. Alors que beaucoup manquent de nourriture dans des conditions hivernales sombres, les dirigeants des deux pays s’interrogent sur leur réponse. Le président syrien Bashar al-Assad a effectué son premier voyage signalé dans les zones touchées depuis le séisme, visitant un hôpital d’Alep avec sa femme Asma, ont indiqué les médias officiels. Son gouvernement a approuvé les livraisons d’aide humanitaire sur les lignes de front de la guerre civile de 12 ans dans le pays, une décision qui pourrait accélérer l’aide à des millions de personnes désespérées. Plus tôt, le Programme alimentaire mondial a déclaré qu’il manquait de stocks dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, car l’état de guerre compliquait les efforts de secours. Le séisme de magnitude 7,8 de lundi, avec plusieurs répliques puissantes à travers la Turquie et la Syrie, se classe au septième rang des catastrophes naturelles les plus meurtrières de ce siècle, dépassant le séisme et le tsunami de 2011 au Japon, et approchant les 31 000 tués par un tremblement de terre en Iran voisin en 2003. Plus de 24 000 personnes sont mortes dans les tremblements de terre, et le nombre de morts devrait encore augmenter (Photo: EPA) Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Un tremblement de terre tout aussi puissant dans le nord-ouest de la Turquie a tué plus de 17 000 personnes en 1999. Vendredi, Erdogan s’est rendu dans la province turque d’Adiyaman, où il a reconnu que la réponse du gouvernement n’avait pas été aussi rapide qu’elle aurait pu l’être. “Bien que nous disposions actuellement de la plus grande équipe de recherche et de sauvetage au monde, il est vrai que les efforts de recherche ne sont pas aussi rapides que nous le souhaitions”, a-t-il déclaré. Kemal Kilicdaroglu, chef du principal parti d’opposition turc, a critiqué la réponse du gouvernement. “Le tremblement de terre était énorme, mais ce qui était beaucoup plus important que le tremblement de terre, c’était le manque de coordination, le manque de planification et l’incompétence”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Les décès en Turquie sont passés à 20 665 samedi, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes. En Syrie, plus de 3 500 ont été tués. Beaucoup d’autres restent sous les décombres. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

