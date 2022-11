Deux femmes sautent dans un lac pour échapper à un couguar dans l’Okanagan

Deux femmes ont sauté dans le lac glacial de Kalamalka pour échapper à un couguar qui traquait près de l’extrémité nord du sentier ferroviaire de l’Okanagan.

Const. Chris Terleski, agent des relations avec les médias de la GRC de North Okanagan, a déclaré que le mercredi 23 novembre, vers 17 heures, la police avait reçu un rapport selon lequel deux personnes étaient suivies par un couguar le long du sentier à Coldstream.

“À un moment donné, les deux femmes sont entrées dans l’eau pour s’éloigner de l’animal après qu’il ait continué à les approcher”, a déclaré Terleski.

Le personnel du service d’incendie de Coldstream a aidé à localiser les deux femmes.

Terleski a déclaré que l’incident aurait eu lieu à quelques kilomètres de l’entrée du sentier à West Kal Road.

Le couguar n’a pas été retrouvé et le BC Conservation Service a été informé de l’incident.

WildsafeBC dit que si vous rencontrez un couguar, restez calme et ne courez jamais. Faites-vous paraître aussi grand que possible et reculez lentement tout en gardant l’animal en vue. Si vous êtes attaqué, ripostez toujours et ne faites jamais le mort. Si vous êtes avec de jeunes enfants, ramassez-les immédiatement.

Brendan Shykora

Animauxcougar attacklacsVernon