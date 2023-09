Deux femmes retrouvées mortes dans des propriétés distantes de moins d’un mile – alors que la police en arrête quatre pour des décès « inexpliqués »

DEUX femmes ont été retrouvées mortes dans des propriétés situées à moins d’un kilomètre l’une de l’autre – et la police en a arrêté quatre pour des décès « inexpliqués ».

Les agents ont été appelés lundi soir à une adresse à South Bank, Cleveland, où ils ont trouvé le corps d’une femme.

Une vitre brisée sur place Crédit : Teesside Live

Les flics ont bouclé plusieurs propriétés à South Bank Crédit : Teesside Live

Mardi matin, ils ont également été appelés après le décès d’une femme à une autre adresse à proximité.

Deux hommes et deux femmes ont été arrêtés pour ces décès « inexpliqués ».

La police de Cleveland a déclaré : « La police a été appelée dans une propriété d’Ajax Way à South Bank dans la soirée du lundi 18.ème Septembre suite à des soucis pour un occupant de l’adresse.

« Malheureusement, le corps d’une femme a été retrouvé à l’intérieur du bâtiment.

« Vers 10h30 le mardi 19ème Les agents de septembre ont été appelés pour signaler une mort subite dans une propriété de South Court à South Bank, où une deuxième femme était décédée.

« Les enquêtes sur les deux décès se poursuivent et, pour le moment, la police considère ces décès comme inexpliqués.

« Bien que l’identification formelle n’ait pas encore eu lieu, les familles des deux femmes ont été informées.

« Deux hommes âgés de 47 ans et deux femmes âgées de 39 et 43 ans ont été interpellés à cette heure. Tous sont toujours en garde à vue.

« Un certain nombre d’agents sont présents dans et autour de la zone pour mener des enquêtes et assurer une présence rassurante. »