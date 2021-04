«Je tiens à remercier nos ancêtres qui ont mis le travail, ont été refusés, mais n’ont jamais abandonné», a déclaré Neal. «Et je me tiens également ici en tant que Jamika et je brise ce plafond de verre avec tellement d’excitation pour l’avenir. Parce que je peux imaginer des femmes trans noires debout ici et des sœurs asiatiques et nos sœurs latines et des femmes autochtones, et je sais qu’un jour ce ne sera pas inhabituel ou révolutionnaire; ce sera juste normal.

Dans ce qui pourrait ressembler à une nuit de premières, Mia Neal et Jamika Wilson sont devenues les premières femmes noires à remporter un Oscar de la meilleure coiffure et maquillage pour leur travail sur «Ma Rainey’s Black Bottom».

Neal et Wilson, qui ont été honorés pour les coiffures du film (Sergio Lopez-Rivera a été cité pour le maquillage du film) ont également été les premières femmes noires jamais nominé dans la catégorie. Le prix a été ajouté en 1981, après le drame de 1980 « The Elephant Man » n’a pas été reconnu.

Le film, adapté de la pièce d’August Wilson et réalisé par George C. Wolfe, se déroule lors d’une session d’enregistrement dans les années 1920 à Chicago. Il raconte l’histoire de Rainey, une chanteuse de blues pionnière jouée par Viola Davis, et sa bataille pour protéger son cadeau de l’exploitation par une maison de disques appartenant à des blancs. Lorsque le musicien de Chadwick Boseman, un parvenu ambitieux nommé Levee, veut jouer une chanson à sa manière, un choc d’ego s’ensuit.

Le film est «un rappel puissant et piquant de la nécessité de l’art, de ses coûts parfois terribles et de la préciosité des personnes, vivantes et mortes, avec qui nous le partageons», AO Scott, co-critique de cinéma en chef du New York Times écrit dans sa critique.