Deux femmes noires pourraient marquer l’histoire du Sénat américain lors de cette élection. Mais elles s’efforcent de faire la différence

WASHINGTON — Le Sénat a le potentiel de marquer l’histoire cet automneavec non pas une, mais deux femmes noires potentiellement élues à la chambre, une situation jamais vue en Amérique depuis la création du Congrès il y a plus de 200 ans.

Delaware Lisa Blunt Rochester marque cette étape importante en déclarant que la raison pour laquelle elle fait ce travail n’est pas de faire l’histoire, « mais de faire une différence, un impact, sur la vie des gens ».

Le Maryland Angela Alsobrooks Elle a déclaré que les gens comme elle et les histoires comme la sienne n’arrivent généralement pas au Sénat américain, « mais ils devraient ».

Si les deux candidats démocrates l’emportent lors de leurs élections ce novembreleur arrivée doublerait le nombre de femmes noires – de deux à quatre – qui ont été élues au Sénat américain, dont les 100 membres ont toujours été, et continuent d’être, majoritairement des hommes blancs.

Jamais au Sénat deux femmes noires n’ont siégé ensemble en même temps.

« Je dois m’arrêter un instant et réfléchir : comment est-ce possible ? », a demandé Debbie Walsh, directrice du Centre pour les femmes américaines et la politique à l’université Rutgers.

« Ce n’est pas que le point de vue des avocats blancs ne devrait pas être à la table des discussions », a déclaré Walsh, mais « ils ne devraient pas être les seuls à la table des discussions ».

Certes, il y a encore beaucoup d’escaliers à franchir avant que l’histoire du Sénat ne soit écrite lors de cette élection, où non seulement la Maison Blanche, mais contrôle du Congrès La course au Sénat est âprement disputée, et c’est un jeu d’enfant. Les élections sénatoriales, en particulier, sont tendues, éprouvantes et coûteuses.

Blunt Rochester est presque assuré de vaincre le candidat républicain après Primaires sans opposition mardi pour le siège occupé par le sénateur démocrate sortant Tom Carper dans le petit État qui abrite le président Joe Biden et où elle est la représentante générale à la Chambre. Mais la course dans le Maryland entre Alsobrooks et le Parti républicain Larry Hoganl’ancien gouverneur populaire, devrait être serré jusqu’à la fin – et cela pourrait déterminer quel parti prendra le contrôle majoritaire au Sénat.

Alsobrooks a bouleversé les idées reçues pour battre le riche David Trone lors des primaires pour remplacer le sénateur démocrate Ben Cardin, parti à la retraite, en amassant de profondes racines populaires et un soutien au parti, comme en témoigne une publicité de campagne notable avec des centaines de soutiens. Elle est l’ancienne procureure de l’État du comté tentaculaire de Prince George et est désormais la directrice générale du comté.

Sur leur chaîne de textos privés, Blunt Rochester dit qu’ils se qualifient de « futures sœurs sénatrices », alors qu’ils se présentent au poste de vice-président. Kamala Harris — une amie et collègue qui est devenue la deuxième femme noire élue au Sénat lorsqu’elle a gagné en 2016 — lors de sa propre course historique à la Maison Blanche.

La première femme noire élue au Sénat, la sénatrice démocrate. Carol Moseley Braun de l’Illinois en 1992, n’a effectué qu’un seul mandat. Harris a été le deuxième. Et une troisième femme noire, la sénatrice Majordome de Laphonzaa été nommé pour combler le mandat du sénateur de Californie, en poste depuis longtemps. Diane Feinsteindécédé en 2023.

« Les gens sont à la fois anxieux et excités », a déclaré Glynda C. Carr, présidente et directrice générale de Higher Heights for America, une organisation qui œuvre pour l’élection de femmes noires.

Ce qui est frappant dans leurs campagnes, c’est la façon dont les deux femmes assument leurs propres origines mais aussi, comme Harris, ne s’attardent pas sur les premières historiques qu’elles apporteraient à leur poste, laissant à l’électeur le soin de voir leur noirceur et d’entendre leur voix en tant que femmes.

« La grande majorité d’entre nous savons que nous avons bien plus de points communs que de différences », a déclaré Harris lors du débat cette semaine, dépassant Trump alors qu’il relançait les questions sur sa race.

Lors de sa campagne électorale, Blunt Rochester a partagé l’histoire des documents de l’ère de la Reconstruction montrant que son arrière-arrière-arrière-grand-père, qui avait été réduit en esclavage en Géorgie, avait désormais le droit de vote.

En se remémorant cette histoire, « ce que nous avons traversé en tant que pays », elle dit qu’elle pense également à ce qu’elle transmettra à sa propre petite-fille.

« Il n’existe pas de méthode toute faite pour se présenter » à une élection, a déclaré Blunt Rochester à AP.

Blunt Rochester et Harris sont proches, toutes deux étant entrées au Congrès la même année et siégeant souvent ensemble aux événements du Congressional Black Caucus. « Le plus important est que nous nous montrions telles que nous sommes », a-t-elle déclaré, ajoutant « car cela nécessite toutes nos expériences de vie et de travail différentes et diverses. »

Alsobrooks a lancé sa campagne pour le Sénat dans une vidéo racontant l’histoire de sa famille qui a quitté la Caroline du Sud pour le Maryland après que son arrière-grand-père a été abattu par un adjoint du shérif après un contrôle routier.

En tant que jeune procureure, elle a rencontré pour la première fois Harris, alors procureur général de Californie, une amitié qui s’est nouée il y a plus de dix ans.

Mais contrairement à 2016, lorsque Hillary Clinton s’était présentée à la présidence dans un costume blanc symbolique des suffragettes, les candidats au Sénat de 2024 se positionnent plus largement d’une manière qui peut plaire à un électorat plus large mais signale également le changement culturel à mesure que le pays devient plus diversifié et que le Congrès devient plus représentatif de l’électorat.

« Nous avons appris de 2016 que nous n’allons pas adopter une approche identitaire comme l’a fait Hillary Clinton », a déclaré Aimee Allison, fondatrice de She the People, une organisation qui soutient les femmes de couleur dans le leadership américain.

Allison a déclaré qu’une nouvelle génération de candidats montre qu’il est possible de « détenir plusieurs identités » à la fois. « Cela montre que vous avez de l’affection pour les gens qui ne vous ressemblent pas… mais qui méritent d’être servis par le gouvernement et d’être représentés. »

Les défis auxquels les femmes noires sont confrontées pour arriver à ce stade de la campagne sont considérables, enracinés dans un système politique bipartite qui a souvent été lent à soutenir les candidates noires et prompt à douter de leur capacité à remporter des élections à l’échelle de l’État, malgré leurs qualifications.

Au fil des ans, les partis n’ont pas toujours partagé suffisamment de ressources avec les candidates noires qui, selon les stratèges, ont prouvé qu’elles auraient pu avoir plus de succès dans plusieurs courses serrées, créant ainsi une boucle de type « Catch-22 » qui renforce les attitudes biaisées contre leur éligibilité.

En fait, le Sénat était peut-être prêt à prêter serment à une autre femme noire, la représentante Barbara Lee, qui s’est présentée au siège vacant de Californie après la mort de Feinstein, mais qui a échoué lors d’une primaire à plusieurs candidats. Adam Schiff a mené une campagne vigoureuse pour devenir le favori démocrate avec un large soutien du parti et devrait remporter facilement le siège qui est actuellement occupé temporairement par Butler.

Alors que le Sénat se dirige vers une division 50-50, des dizaines de millions de dollars sont dépensés dans le Maryland, où le populaire Hogan a été recruté par le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, pour aider le GOP à regagner la majorité.

Hogan et Alsobrooks semblent s’apprécier mutuellement. Alsobrooks a déclaré que Hogan était un bon gouverneur, mais prévient qu’au Sénat, il représenterait un vote républicain décisif.

La campagne de Hogan a déclaré qu’il respectait énormément Alsobrooks et était fier du travail qu’ils ont accompli ensemble pendant son administration.

« Notre campagne a été axée sur le Maryland et les Marylanders – leurs préoccupations et priorités locales, et la possibilité d’élire un vote indépendant qui placera les meilleurs intérêts de l’État au-dessus de la politique partisane », a déclaré Blake Kernen, porte-parole de la campagne de Hogan.

Lors de la Convention nationale démocrate, les deux candidates ont organisé un événement dans un musée historique de l’histoire noire à Chicago, avec Moseley Braun prononçant un discours et Butler les présentant.

Blunt Rochester, remarquant sa propre combinaison bleu poudre avec sa base rembourrée, a déclaré qu’elle se tenait sur les épaules de ceux qui l’ont précédée et qu’elle avait des épaules solides prêtes pour ceux qui viendront ensuite.