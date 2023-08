Deux femmes mutilées par des dingos dans un hotspot touristique des semaines après qu’une femme a été attaquée et qu’un garçon de 10 ans a été traîné dans l’eau par des chiens sauvages

DEUX femmes ont été mutilées par des dingos dans un hotspot touristique – quelques semaines seulement après qu’un garçon de 10 ans a été traîné dans l’eau par les chiens sauvages.

Les baigneurs ont été mordus dans un lieu de baignade populaire sur K’gari – également connu sous le nom de Fraser Island – en Australie.

Les femmes ont été mordues dans un lieu de baignade populaire sur l’île Fraser – maintenant connue sous le nom de K’gari Crédit : Getty

La dernière attaque survient des semaines après qu’une autre femme a été mordue aux fesses par un dingo

Ils faisaient partie des sept adultes qui ont été encerclés par un dingo à Eli Creek avant qu’il ne bondisse.

« L’un des wongari (dingos) s’est précipité et a embauché une femme sur la cuisse », a déclaré un porte-parole du ministère de l’Environnement et des Sciences au Courier Mail.

« Un membre du groupe a lancé un bâton sur les wongari et les a effrayés. »

Une deuxième femme a été attaquée cinq minutes plus tard après qu’un autre dingo ait erré dans le ruisseau et l’ait attaquée par derrière.

« Lorsque la femme s’est retournée et a vu le wongari, elle est tombée et a été mordue à la cuisse », a déclaré le porte-parole.

Plusieurs attaques vicieuses de dingo ont été signalées sur K’gari ces derniers mois.

En juin, un dingo a mordu les fesses d’une baigneuse alors qu’elle se détendait sur la plage.

La vidéo a capturé le moment où l’animal s’est approché de la femme en bikini avant de prendre une bouchée.

La touriste française a été surprise et a sauté de sa serviette tandis que les spectateurs se précipitaient vers elle.

Les images ont été filmées quelques semaines avant qu’un garçon de dix ans ne soit mordu et traîné sous l’eau lors d’une attaque vicieuse de dingo le 16 juin.

L’attaque a eu lieu sur la plage de K’gari – moins de deux semaines après que les gardes du parc ont euthanasié un autre animal.

L’enfant a été mordu et tiré sous l’eau par le prédateur après avoir marché le long du bord de l’eau sur la côte ouest de l’île.

Mais il a été miraculeusement sauvé lorsque sa sœur de 12 ans est intervenue.

« La famille a soigné le garçon pour des blessures par perforation à l’épaule et aux bras et des égratignures et des ecchymoses sur la clavicule et le bras », a déclaré la garde forestière Danielle Mansfield.

Le garde a déclaré que le dingo était habitué à l’interaction humaine, ne montrant aucune méfiance envers les gens.

Ils ont chassé l’animal et ont multiplié les patrouilles dans la région.

Mansfield a averti que parce que les visiteurs nourrissent « sans danger » les restes de nourriture des animaux dangereux, ils retournent fréquemment à la plage pour solliciter de la nourriture comme ils ont été nourris auparavant.

Les Rangers rappellent aux gens de rester vigilants après des mois d’attaques de dingo sur l’île, notamment en mordant un garçon de sept ans et une femme de 42 ans.

En avril, un enfant en bas âge a été horriblement mutilé par un dingo dans un camping populaire en Australie alors qu’il était en vacances avec sa famille.

Le garçon de deux ans a été attaqué par le chien vicieux au terrain de camping Dales dans le parc national de Karijini.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves après que le chien sauvage s’est jeté sur lui, mais heureusement, l’état du garçon ne mettait pas sa vie en danger et il a rapidement été libéré.

Une fillette de six ans a également été sauvagement tuée par un dingo qui l’a horriblement maintenue sous l’eau au large de la côte est de l’Australie au cours du même mois.

Elle nageait dans des eaux peu profondes à Waddy Point Beach, à l’est de l’île, lorsque l’animal l’a attaquée.

La jeune a été mordue à la tête et a subi des blessures par perforation autour de l’oreille ainsi que des coupures mineures aux mains.