Vendredi matin, le service A&E de l’hôpital et l’entrée principale étaient ouverts et fonctionnaient normalement, tandis que deux fourgons de police remplis de policiers sont restés à l’extérieur avec des bandes de police autour d’une partie du parking.

Plusieurs routes de la région restent fermées, y compris Portland Street, avec des déviations en place.

Le Conseil de l’East Ayrshire a tweeté vendredi matin: « Suite aux tragiques incidents dans et autour de Kilmarnock hier soir, nos pensées vont à toutes les familles et personnes touchées par ces événements.

« Nous savons que nos communautés seront choquées et attristées par ces événements, mais nous souhaitons les rassurer sur le fait qu’il n’y a aucun risque pour le grand public en ce moment et nous soutenons nos collègues du NHS Ayrshire & Arran et de Police Scotland partout où nous le pouvons.

<< Comme il s'agit d'une affaire policière en cours, nous devons maintenir un certain nombre de routes dans le centre-ville de Kilmarnock fermées et des déviations sont en place ici, et sur l'A76, pour permettre à l'enquête de se poursuivre, et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. . "

Mme Sturgeon a tweeté: « Une terrible nouvelle. Mes pensées vont aux endeuillés.

« Pensant aussi à tout le monde à l’hôpital Crosshouse, déjà confronté aux circonstances difficiles de Covid. Je suis également reconnaissant envers nos services d’urgence. Continuez à suivre les conseils de? @Policescotland?. »

Le secrétaire écossais de la Justice Humza Yousaf a tweeté: « Incident horrible. Déchirant pour les familles, amis et collègues de toutes les personnes impliquées – mes pensées avec eux tous. »