Deux femmes de J&K nourrissent environ 25 chiens errants par jour au milieu du verrouillage de Covid-19

L’épidémie de COVID-19 suivie de restrictions de verrouillage a obligé les gens à lutter pour les commodités de base, y compris la nourriture. Le verrouillage induit par COVID a également mis en détresse les animaux errants à quatre pattes de l’Inde. Dans la chaleur torride, les animaux errants dans tout le pays souffrent en raison du manque de nourriture et d’eau. Un grand nombre d’animaux errants dépendent des restes. Mais avec les gens poussés à l’intérieur, les restaurants et les restaurants fermés ne sont pas en mesure de tuer leur faim.

Mais au milieu de ces situations inédites, plusieurs personnes se sont manifestées pour nourrir et abriter les errants. De Ranjeet Nath de Nagpur, qui distribue 30 à 40 kilos de biryani à plus de 190 chiens des rues, à la fille de Delhi qui a fait un abri chaud pendant les hivers avec des sacs pour chiens échoués.

Deux filles du Jammu-et-Cachemire, qui nourrissent des chiens errants depuis l’année dernière, font également partie de la liste. Originaires de la région d’Udhampur, Neha Sharma et Pranavi Singh montrent leur amour et leur affection envers les animaux errants. Chaque jour, les deux nourrissent environ 20 à 25 animaux errants dans leur localité. Le duo leur fournit du pedigree, du roti, du riz, du lait et du caillé. Non seulement ils les nourrissent, mais ils prodiguent également les premiers soins en cas de besoin. Dans une interview avec ANI, l’un d’eux a déclaré que si chaque ménage épargnait un roti, les errants n’auraient jamais faim. « Les nourrir est notre responsabilité sociale », a-t-elle ajouté. Ils ont exhorté les gens à leur donner des roti au lieu de les battre.

Jammu-et-Cachemire | Deux filles d’Udhampur, Neha et Pranavi, nourrissent des chiens errants au milieu de la pandémie qui prévaut « Nous nourrissons quotidiennement du roti, du riz, du lait et du lait caillé à 20-25 chiens. Les chiens ont souffert pendant le verrouillage l’année dernière. Si tout le monde épargne 1 « roti », ces errants n’auraient jamais faim », disent-ils pic.twitter.com/WDY73rzVpC – ANI (@ANI) 3 juin 2021

Naha et Pranavi fournissent de la nourriture aux chiens errants deux fois par jour.

Selon le Les données du recensement de l’élevage de 2012, il y a environ 1,713 crore de chiens errants. Ces chiffres auraient peut-être été multipliés d’ici 2021.

À la suite de la situation actuelle, le Conseil de protection des animaux de l’Inde a publié un avis à l’intention de toutes les sociétés municipales. L’AWBI les a exhortés à veiller à ce que les animaux et les oiseaux ne souffrent pas de la faim au milieu de la pandémie et du verrouillage. Ils ont en outre suggéré que si les animaux meurent, leurs carcasses peuvent alors propager différentes maladies, ce qui aggravera la situation actuelle.

