Deux femmes dansent sur ‘Ghodey Pe Sawar’ au milieu des montagnes enneigées du Ladakh

Les reprises de danse de chansons de Bollywood qui deviennent virales sur les réseaux sociaux ne sont pas inhabituelles, mais ce nouveau clip est différent car il présente des visuels époustouflants et la belle culture de l’Inde. Venant du Ladakh, la nouvelle vidéo virale présente deux danseuses identifiées comme étant Puntsok Wangmo et Padm Lamo. Les filles du duo se sont jointes pour serrer la jambe à Ghodey Pe Sawaar, un numéro mélodieux au tempo lent du film Netflix Qala. Ce qui rend la vidéo attrayante, c’est l’arrière-plan scénique qu’ils ont choisi pour enregistrer la vidéo et leur choix de costume pour représenter la culture du Ladakh.

Mélangeant judicieusement quelques pas traditionnels avec un peu de style Waacking, le duo bouge sans manquer un simple battement. Alors que les montagnes enneigées accentuent la couverture de danse, c’est aussi leur expression appropriée qui a captivé des milliers de téléspectateurs en ligne. L’utilisateur de Twitter qui a partagé le clip a présenté les filles et a écrit: “Godhey Pe Sawar cover dance de Puntsok Wangmo et Padma Lamo depuis le Ladakh.” Regardez la vidéo ici :

En une journée, la couverture de danse a amassé plus de huit mille vues et des centaines de likes sur le site de micro-blogging. Un utilisateur tout en louant les filles a commenté: «C’est si joliment chorégraphié et bien interprété. Félicitations à Puntsok et Padma…..Tashi Delek (Bonne chance).

Un autre a écrit : « Des danseurs gracieux et un cadre époustouflant !

Un autre a rejoint, “Des milliers de fois mieux que n’importe quel danseur, chiro, etc. de Bollywood actuel. Cela relie les gens à” We The Nation “.”

Pendant ce temps, un utilisateur l’a qualifié de “belle danse dans le beau Ladakh”.

Ghodey Pe Sawaar, une chanson qui transporte immédiatement dans les années 1940 musicales, est chantée par la musicienne Sireesha Bhagavatula. Écrit par Amitabh Bhattachary, le morceau est composé par le directeur musical Amit Trivedi. La chanson figure dans la liste des morceaux du film dramatique psychologique de Netflix, Qala, dirigé par Anvita Dutt. Alors qu’il mettait en vedette Tripti Dimri et Swastika Mukherjee dans les rôles principaux, le film a également marqué les débuts du fils de feu l’acteur Irrfan Khan, Babil, dans l’industrie cinématographique, avec une apparition de l’actrice Anushka Sharma. Dans le contexte d’un Calcutta des années 1940, l’intrigue du film a été inspirée par Swathi Kiranam de K Viswanath et Amadeus de Milos Forman.

