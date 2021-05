Deux femmes attaquées AVEC UN MARTEAU à Times Square, marquant le dernier assaut de New York contre des personnes d’origine asiatique – RT USA News

Deux femmes asiatiques ont été agressées avec un marteau à Times Square à New York, plaque tournante du tourisme à l’époque pré-Covid, mais maintenant apparemment la dernière scène dystopique d’une vague de crimes haineux présumés vicieux et apparemment non provoqués.

L’incident s’est produit dimanche soir, lorsqu’une femme noire aurait dit à deux femmes asiatiques marchant sur West 42nd Street de retirer leurs masques. Des images de surveillance publiées par la police montrent que l’assaillant a alors commencé à balancer un marteau sur les deux femmes asiatiques. Après avoir frappé l’une des femmes à la tête, elle a tourné en rond et a balancé de façon erronée l’autre femme.

RECHERCHÉ pour ASSAULT: Le 5/2/21 @ 20:40 PM, devant le 411 West 42 St, deux victimes marchaient sur le trottoir lorsqu'elles ont été approchées par un inconnu qui les a agressées avec un marteau.

La femme qui a été frappée, originaire de Taïwan de 31 ans, a été hospitalisée pour une blessure au côté supérieur gauche du front qui a nécessité sept points de suture. Elle était sortie de l’hôpital lundi et a déclaré à ABC7 News qu’elle prévoyait maintenant de retourner à Taiwan. Le récent diplômé du Fashion Institute of Technology de New York était revenu dans la ville le mois dernier pour chercher un emploi.

La victime non identifiée a déclaré qu’elle et son amie essayaient de contourner rapidement la femme noire, qui avait agi de manière erratique, lorsque l’agression a commencé. Elle avait commencé à porter du gaz poivré pour se protéger face à la flambée de 400% des crimes haineux anti-asiatiques à New York, mais elle ne l’avait pas avec elle dimanche soir.





Selon le groupe de travail sur les crimes haineux de la ville de New York, il y a eu jusqu’à présent 80 attaques de ce type contre des Asiatiques dans la ville cette année, contre 16 au même moment en 2020. Certains des cas les plus médiatisés ont été horribles. À la fin du mois dernier, un homme de 61 ans a été jeté sur le trottoir par derrière alors qu’il ramassait des canettes d’aluminium pour le recyclage. L’agresseur lui a ensuite piétiné la tête au moins six fois avant de s’éloigner.

Un homme noir qui était en liberté conditionnelle pour le meurtre de sa mère en 2002 a été arrêté en mars pour avoir prétendument attaqué une femme asiatique de 65 ans devant un immeuble à Manhattan. Une vidéo de surveillance a montré la femme recevant des coups de pied dans la poitrine, jetée au sol, puis frappée à la tête à plusieurs reprises alors que les spectateurs la regardaient sans rien faire pour l’aider.

Lors d’un autre incident, un Philippin-Américain de 61 ans a été frappé d’une oreille à l’autre avec un cutter par un homme noir dans une voiture de métro en février. Les témoins non seulement n’ont rien fait pour tenter d’arrêter l’attaque, mais aucun n’a même appelé la police ou une ambulance par la suite. Les militants ont répondu en organisant un rassemblement contre la suprématie blanche le week-end suivant.

L’attaque au marteau de Times Square n’était pas non plus le seul assaut anti-asiatique de la ville du week-end. Samedi, un homme à l’extérieur de la gare Grand Central aurait dit à un couple asiatique qu’ils étaient « dangereux » et « n’appartenez pas ici » avant de frapper la femme de 50 ans à la tête avec un sac de chips.

Le fait que la dernière attaque ait eu lieu à Times Square – et que l’agresseur ait pu rassembler ses affaires et s’éloigner lentement sans être confronté – est emblématique des luttes de New York depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les verrouillages ont ravagé l’économie de la ville, y compris le tourisme, et la recrudescence des crimes violents a diminué la qualité de vie.





Times Square était la deuxième attraction touristique la plus populaire au monde, attirant 39,2 millions de visiteurs par an, selon un classement 2019 du World Atlas. Seul le Strip de Las Vegas, avec 39,7 millions de visiteurs par an, est mieux classé.

