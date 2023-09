Deux femmes accusées d’avoir volé des parfums d’une valeur de 1 400 $ chez Nordstrom Rack – Shaw Local

Bond a été fixé jeudi pour deux femmes accusées d’avoir volé dans les magasins du magasin Oak Brook Nordstrom Rack sur la 22e rue, ont annoncé les autorités.

Destiny Jackson, 25 ans, du bloc 7900 de Dobson Avenue, et Alexis Glenn, 30 ans, du bloc 3500 de Rhodes Avenue, tous deux de Chicago, ont chacun comparu à une audience sur la caution où le juge Brian Telander a fixé la caution à 20 000 $ pour Jackson et à 10 000 $. pour Glenn. L’État avait demandé une caution de 75 000 $ pour Jackson et Glenn, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Les deux accusés sont accusés d’un chef de cambriolage et de deux chefs de vol dans un commerce de détail. De plus, Jackson est accusé d’un chef de coups et blessures aggravés contre un policier pour avoir prétendument mordu l’un des policiers au cours d’une brève bagarre, selon le communiqué.

Vers 13 h 45, le 6 septembre, un policier d’Oak Brook a observé un véhicule suspect dans le parking du magasin Nordstrom Rack avec une plaque d’immatriculation temporaire hors état qui était reculé dans une place de stationnement, inoccupée et laissée en marche.

Deux femmes, identifiées plus tard comme étant Jackson et Glenn, seraient arrivées au Nordstrom Rack dans le véhicule, puis seraient entrées dans le magasin. Après environ trois minutes, les deux accusés seraient sortis du magasin avec des sacs remplis de parfums d’une valeur d’environ 1 471 $ qu’aucun des accusés n’avait payé, selon le communiqué.

Lorsqu’ils ont été confrontés à la police, les prévenus auraient jeté les sacs de marchandises par terre et auraient tenté de s’enfuir à pied. Jackson a été abordée par un officier et, au cours d’une bagarre, elle a mordu l’officier. Glenn a été arrêté à environ 200 mètres après une brève poursuite à pied, selon le rapport.

« Les allégations selon lesquelles ces deux femmes se sont rendues au magasin Nordstrom Rack et ont laissé leur voiture en marche dans le parking alors qu’elles se servaient de plus de 1 400 $ de marchandises et sont simplement reparties sans payer, sont choquantes », a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin. a déclaré dans le communiqué. « Encore plus troublante est l’allégation selon laquelle Jackson aurait mordu un policier, lui cassant la peau, alors qu’elle était en train d’être arrêtée. Le fait que les policiers d’Oak Brook les attendaient lorsqu’ils sortaient du magasin témoigne du travail vraiment remarquable du service de police d’Oak Brook.

« Il s’agit d’un autre exemple de nos stratégies policières proactives visant à dissuader le crime et à faire respecter la loi », a déclaré le chef de la police d’Oak Brook, Brian Strockis, dans le communiqué. « Nos agents infiltrés sont dans nos zones de vente au détail à la recherche d’activités suspectes. ce qui a donné lieu à d’importantes arrestations et à la récupération de biens volés. Il est dégoûtant que le suspect ait mordu un policier qui tentait d’échapper à son arrestation et je suis reconnaissant qu’il n’ait pas été gravement blessé. Nous n’accepterons ni ne tolérerons ce type de comportement à Oak Brook et continuerons d’assurer la sécurité de nos établissements de vente au détail.