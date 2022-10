Deux familles de victimes d’Astroworld règlent leur procès avec Travis Scott et Live Nation

Les familles de deux personnes décédées dans les événements tragiques survenus à Astroworld en 2021 ont réglé leurs poursuites pour mort injustifiée.

Dix personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées lors d’une énorme vague de foule lors du concert du 5 novembre à Houston, au Texas, titré par le rappeur Travis Scott.

Les conditions de règlement des deux poursuites étaient confidentielles.

L’avocat Tony Buzbee a annoncé mercredi que la famille d’Axel Acosta, 21 ans, avait réglé son procès contre plus de 20 accusés, dont Scott et Live Nation, le promoteur du festival.

“Axel Acosta était un fils, un frère et un étudiant bien-aimé. Il était gentil et aimant. Il nous manque beaucoup. Veuillez garder sa famille dans vos prières”, a déclaré Buzbee dans un communiqué.

ASTROWORLD TRAGEDY : TOUT SAVOIR

Acosta, qui était étudiant en informatique à la Western Washington University, s’était rendu seul à Houston pour assister au festival. Les autorités ont d’abord eu du mal à l’identifier et ont publié une photo de lui demandant l’aide du public.

La famille de Brianna Rodriguez, 16 ans, a également réglé son procès, a rapporté KTRK-TV. Les archives judiciaires montrent que la famille de Rodriguez a réglé son procès contre les accusés Live Nation, Scott et d’autres le 22 juillet.

La famille de Brianna a déjà décrit leur défunte fille comme une lycéenne de Houston qui adorait danser.

ASTROWORLD: LE CHEF DE LA POLICE DE HOUSTON RENCONTRE TRAVIS SCOTT AVANT L’ÉVÉNEMENT, A EXPRIMÉ SES « PRÉOCCUPATIONS »

“Brianna Rodriguez était profondément aimée et elle manque terriblement à ses parents, à toute sa famille élargie, à ses amis et à ses camarades de l’école secondaire Heights. La mémoire de Brianna vivra à jamais parmi ceux dont elle a touché la vie et à travers l’organisation à but non lucratif, Dancing Par l’intermédiaire de Bri, qui a été créé pour offrir des bourses aux danseurs et athlètes liés à l’université”, ont déclaré jeudi Robin Blanchette et Troy Williams, avocats de la famille de Rodriguez, dans un communiqué.

Ted Anastasiou, porte-parole de Scott, a partagé jeudi dans une déclaration à l’Associated Press qu’aucun membre de son équipe n’était impliqué dans les discussions sur le règlement du procès.

Plus de 500 poursuites ont été déposées après le concert meurtrier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lorsque Scott, de son vrai nom Jacques Bermon Webster, est monté sur scène pour clôturer le festival de musique Astroworld 2021, la foule était déjà densément remplie de fans cherchant à apercevoir l’interprète en tête d’affiche.

Beaucoup d’entre eux s’est faufilé dans le lieu durant la journée. Les autorités ont déclaré que 50 000 personnes avaient assisté à l’événement à Houston. Plus de 300 personnes ont été traitées dans un hôpital de campagne sur place à NRG Park, et au moins 13 ont été hospitalisées après la foule aurait augmenté vers l’avant.

Scott a été critiqué pour ne pas avoir arrêté le spectacle, mais il a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’était pas au courant de la gravité de la situation dans la foule de son point de vue sur scène et n’a appris à quel point les choses avaient mal tourné qu’après la fin de son set.

La plus jeune victime du drame était Ezra Blount, 9 ans . Les autres personnes décédées avaient entre 14 et 27 ans, dont beaucoup ont été nommées dans les poursuites intentées dans les jours qui ont suivi la tragédie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.