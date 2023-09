Deux extraterrestres verts de 10 pieds ont atterri dans notre jardin – et nous avons des photos EXACTEMENT de ce que nous avons vu

Une FAMILLE de quatre personnes a affirmé qu’un groupe d’extraterrestres s’était écrasé dans leur jardin – et dispose de preuves « photographiques ».

La famille Kenmore, de Las Vegas, a appelé le 911 en avril quelques instants seulement après qu’une caméra de police ait capté une « boule de feu » en chute libre vers Terre.

L’adolescent Angel Kenmore et son frère Joshua ont déclaré avoir ressenti une énorme secousse lorsque quelque chose a touché le sol et avoir été frappés par une « onde de choc ».

Après le choc initial, les frères ont déclaré que la cour était « floue » et ont entendu des milliers de pas autour de lui.

Les deux ont couru à l’intérieur, où ils sont restés jusqu’à ce qu’Angel et Joshua aillent chercher sa boîte à outils dans la cour plus tard.

C’est à ce moment-là qu’ils ont vu l’extraterrestre : « Il a des pieds bizarres, un grand visage et de grands yeux et on pouvait voir une grande bouche.

« Je pouvais entendre sa respiration forte et profonde et voir son estomac bouger. »

Angel a composé le 911 en panique et a dit : « Ils sont très grands. 9 pieds, 10 pieds. Ils nous ressemblent comme des extraterrestres. De grands yeux. Ils ont de grands yeux. »

« Et ils ne sont pas humains. Ils sont à 100%, ils ne sont pas humains. »

Des agents sont arrivés et l’un d’entre eux a déclaré avoir également vu quelque chose s’écraser plus tôt dans la soirée.

Plusieurs extraits de caméras du corps de police et de caméras du tableau de bord ont révélé quelque chose de flamboyant dans le ciel.

De plus, un « cercle parfait » a été découvert dans le jardin de la famille, convainquant davantage la famille de quatre personnes qu’elle avait rencontré quelque chose d’extraterrestre.

Les Kenmore ont déclaré à Inside Edition que les créatures étaient de couleur « vert-gris » et que des mois plus tard, ils sont toujours hantés par ce dont ils ont été témoins.

La famille a montré ses preuves de ce qu’elle a vu dans une série de croquis présentés à la presse.

Angel, Joshua et son père ont tous présenté des dessins étrangement similaires de créatures extraterrestres grandes et élancées avec des oreilles en forme d’antenne.

Leur histoire a poussé de nombreux amoureux des extraterrestres à affluer chez eux à la recherche de réponses.

Leur avocat, Sam Heidari, a déclaré : « Ils ne voulaient pas de cette publicité. La seule chose qu’ils ont fait a été de le signaler à la police. »

Mais Heidari a déclaré à propos de l’affirmation bizarre de son client : « Je crois qu’ils croient que c’était réel. »

L’histoire de la famille Kenmore survient alors que « deux cadavres d’extraterrestres » datant « d’il y a 1000 ans » ont été montrés lors d’une audience sur les ovnis par le congrès mexicain.

Le passionné d’OVNIS, Jaime Maussan, a dirigé la révélation au Congrès, alors qu’il a témoigné sous serment, affirmant que les figures momifiées ne font pas partie de « notre évolution terrestre » et sont encore inconnues.

Il a ajouté que les corps, connus sous le nom de momies de Nazca, auraient plus de 1 000 ans et contiendraient des métaux rares.

