Deux explosions secouent Jérusalem, tuant un étudiant canadien et en blessant 18

Deux explosions se sont produites près des arrêts de bus à Jérusalem au plus fort de l’heure de pointe du matin mercredi, tuant un adolescent canado-israélien et en blessant au moins 18, dans ce que la police a qualifié d’attaques présumées par des Palestiniens.

La première explosion s’est produite près d’un arrêt de bus généralement bondé à la périphérie de la ville. Le second s’est déclenché environ une demi-heure plus tard à Ramot, un village du nord de la ville.

Selon la police, une personne est décédée des suites de ses blessures et au moins trois ont été grièvement blessées dans les explosions.

La victime a été identifiée comme étant Aryeh Shechopek, un adolescent qui se dirigeait vers un séminaire juif lorsque l’explosion s’est déclenchée, selon un avis annonçant sa mort.

Shechopek était également citoyen canadien, selon l’ambassadrice du Canada en Israël, Lisa Stadelbauer. Il y avait des rapports contradictoires sur l’âge exact de Shechopek.

J’ai le cœur brisé de confirmer qu’un jeune Canadien a perdu la vie dans l’attentat terroriste répréhensible de ce matin à Jérusalem. Nos sincères condoléances à sa famille et ses amis, ainsi qu’aux autres blessés de cet attentat. Le Canada continue de condamner toutes les formes de terreur. — Lisa Stadelbauer (@LisaStadelbauer) 23 novembre 2022

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens augmentent depuis des mois au milieu des raids israéliens nocturnes en Cisjordanie occupée provoqués par une série d’attaques meurtrières contre des Israéliens qui ont tué 19 personnes au printemps. Il y a eu une recrudescence ces dernières semaines des attaques palestiniennes.

La violence s’est produite quelques heures après que des militants palestiniens ont pris d’assaut un hôpital de Cisjordanie et y ont emmené un citoyen israélien en quête de soins après un accident de voiture, selon le père du jeune homme. Cet incident pourrait encore accroître les tensions.

L’ancien Premier ministre israélien tient des pourparlers de coalition

Le Premier ministre israélien sortant, Yair Lapid, a déclaré qu’Israël traquerait les assaillants.

“Ils peuvent courir, ils peuvent se cacher – cela ne les aidera pas”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous les punirons dans toute la mesure de la loi.”

Les développements ont eu lieu alors que l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tient des pourparlers de coalition après les élections nationales et est susceptible de revenir au pouvoir à la tête de ce qui devrait être le gouvernement le plus à droite d’Israël.

Itamar Ben-Gvir, un législateur extrémiste qui a appelé à la peine de mort pour les assaillants palestiniens et qui est sur le point de devenir le ministre chargé de la police sous Netanyahu, a déclaré que l’attaque signifiait qu’Israël devait adopter une position plus ferme sur la violence palestinienne.

“Nous devons exiger un prix de la terreur”, a-t-il déclaré sur les lieux de la première explosion.

“Nous devons reprendre le contrôle d’Israël, rétablir la dissuasion contre le terrorisme.”

La police, qui recherchait les assaillants présumés, a déclaré que leurs premières découvertes montraient que des engins explosifs chargés d’éclats d’obus avaient été placés sur les deux sites.

Les deux explosions se sont produites au milieu du bourdonnement de la circulation aux heures de pointe et la police a brièvement fermé une partie de l’autoroute principale menant à la ville, où la première explosion s’est produite. Une vidéo peu après l’explosion initiale a montré des débris éparpillés le long du trottoir alors que le gémissement des ambulances retentissait.

Un bus à Ramot a été criblé de ce qui ressemblait à des éclats d’obus.

“C’était une explosion folle”, a déclaré Yosef Haim Gabay, un médecin qui était sur les lieux lorsque la première explosion s’est produite, à la radio de l’armée israélienne. “J’ai vu des gens avec des blessures qui saignaient de partout.”

L’ambassade des États-Unis à Jérusalem condamne la violence

Alors que les Palestiniens ont perpétré des coups de couteau, des attentats à la voiture-bélier et des fusillades ces dernières années, les attentats à la bombe sont devenus très rares depuis la fin du soulèvement palestinien il y a près de deux décennies.

L’ambassade des États-Unis à Jérusalem a condamné la violence, tout comme l’ambassadeur de l’UE en Israël Dimiter Tzantchev.

Le militant islamiste Hamas, qui dirige la bande de Gaza et qui a autrefois perpétré des attentats-suicides contre des Israéliens, a félicité les auteurs des attentats, les qualifiant d’opération héroïque, mais s’est abstenu d’en revendiquer la responsabilité.

“L’occupation récolte le prix de ses crimes et de ses agressions contre notre peuple”, a déclaré le porte-parole du Hamas, Abd al-Latif al-Qanua.

Israël a déclaré qu’en réponse aux explosions, il fermait aux Palestiniens deux points de passage en Cisjordanie près de la ville cisjordanienne de Jénine, un bastion militant.

À Jénine mardi soir, des militants sont entrés dans un hôpital et ont évacué l’adolescent israélien blessé dans un accident de voiture. Le jeune homme, 17 ans, était issu de la minorité druze d’Israël. Son père, qui se trouvait avec lui dans la chambre d’hôpital, a déclaré que les militants l’avaient déconnecté de l’équipement hospitalier et l’avaient emmené alors qu’il était encore en vie. L’armée israélienne a déclaré que le jeune homme était déjà mort lorsqu’il a été emmené.

“C’était quelque chose d’horrible. C’était quelque chose d’inhumain », a déclaré Husam Ferro, le père de l’adolescent, au site d’information israélien YNet. “Il était encore en vie, et ils l’ont emmené devant mes yeux, et je ne pouvais rien faire.”

Un chef de la communauté druze a déclaré à YNet que des pourparlers étaient en cours sur le retour du corps à la famille. Dans le passé, des militants palestiniens ont procédé à des enlèvements pour obtenir des concessions d’Israël. Lapid a déclaré que les militants « paieraient un lourd tribut » si le corps n’était pas restitué.

Les responsables palestiniens ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à l’est Jérusalem cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au moins huit Israéliens ont été tués lors de la dernière vague d’attaques palestiniennes.

L’armée israélienne a déclaré mercredi que des hommes armés palestiniens avaient ouvert le feu sur des forces escortant des fidèles vers un sanctuaire brûlant dans la ville cisjordanienne de Naplouse dans la nuit. Les troupes ont riposté et le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’un jeune de 16 ans avait été tué dans l’incident.

Israël a capturé la Cisjordanie dans la guerre du Moyen-Orient de 1967, avec l’est Jérusalem et Gaza. Les Palestiniens cherchent les territoires pour leur État indépendant espéré.