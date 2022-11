Deux explosions secouent Jérusalem, tuant au moins 1 personne

Deux explosions à des arrêts de bus à la périphérie de Jérusalem ont tué une personne et en ont blessé au moins 14 autres mercredi, ont déclaré des responsables de la santé, dans ce que la police israélienne a qualifié d’attaque par des militants palestiniens.

L’explosion initiale s’est produite à partir d’un engin explosif placé dans une gare routière près d’une sortie de ville. Le second – environ 30 minutes plus tard – a heurté un arrêt de bus à proximité d’une agglomération urbaine à l’est de la ville.

Le porte-parole de la police, Eli Levi, a déclaré à la radio de l’armée israélienne que la première explosion avait été causée par un puissant engin explosif.

“Il n’y a pas eu d’attaque aussi coordonnée à Jérusalem depuis de nombreuses années”, a déclaré Levi.

Le même point de vente a rapporté que les engins explosifs étaient cachés dans des sacs et qu’au moins l’un d’entre eux contenait des clous pour maximiser l’impact.

“C’était une explosion folle. Il y a des dégâts partout ici”, a déclaré Yosef Haim Gabay, un médecin qui était sur les lieux lorsque la première explosion s’est produite. “J’ai vu des gens avec des blessures qui saignaient de partout.”

Alors que les Palestiniens ont perpétré des coups de couteau, des attentats à la voiture-bélier et des fusillades ces dernières années, les attentats à la bombe sont devenus plus rares depuis la fin du soulèvement palestinien il y a près de deux décennies.

Les attentats à la bombe dans les bus sont plus fréquents ces dernières années

Des images de caméras de sécurité diffusées par N12 News ont montré le moment de la première explosion avec un soudain nuage de fumée s’échappant de l’arrêt de bus. La télévision a montré des débris éparpillés autour du site, qui a été bouclé par les services d’urgence.

Le service d’ambulance israélien a déclaré que 12 personnes avaient été transportées à l’hôpital après la première explosion et trois personnes avaient été blessées lors de la deuxième explosion. L’un des blessés, un adolescent, est décédé à l’hôpital, a indiqué le centre médical Shaare Zedek.

La sécurité israélienne sur les lieux d’une explosion à un arrêt de bus à Jérusalem. Au moins 14 personnes ont été blessées dans les explosions qui ont visé des gares routières. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

L’ONU, l’Union européenne et les États-Unis ont condamné les attentats.

“Le terrorisme est une impasse qui n’apporte absolument rien”, a déclaré l’ambassade des États-Unis sur Twitter.

Les explosions, qui font écho aux attentats à la bombe dans les bus qui ont marqué la révolte palestinienne de 2000-2005, font suite à des mois de tension en Cisjordanie occupée après que l’armée israélienne a lancé une répression à la suite d’une série d’attentats meurtriers en Israël. .

A Gaza, un porte-parole du groupe militant palestinien Hamas a salué les explosions de Jérusalem mais s’est abstenu d’en revendiquer la responsabilité.

Le porte-parole du Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, a lié les explosions aux “crimes commis par le [Israeli] l’occupation et les colons.

Les explosions sont survenues alors que l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu négociait avec des alliés pour former un nouveau gouvernement de droite comprenant des membres de partis religieux et d’extrême droite.

L’un de ses alliés, le député ultra-nationaliste Itamar Ben-Gvir, qui dirige le parti Jewish Power, s’est rendu sur les lieux du premier attentat et a exigé des mesures sévères contre les militants.

“Même si c’est en Cisjordanie, assiégez-les et allez de maison en maison à la recherche d’armes et rétablissez notre pouvoir de dissuasion”, a déclaré Ben-Gvir, qui espère être nommé ministre de la police dans le nouveau gouvernement.

Dans un autre incident, des militants palestiniens ont enlevé mardi soir le corps d’un lycéen israélien décédé dans un hôpital palestinien de la ville de Jénine en Cisjordanie après avoir été blessé dans un accident de voiture à proximité, a déclaré l’oncle de l’adolescent à Kan Radio.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le corps soit bientôt restitué. On ne savait pas pourquoi les militants avaient pris le corps et il n’y avait aucune indication immédiate d’un lien entre cet incident et les attentats à la bombe.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais les Palestiniens disent que les morts ont inclus jeunes lanceurs de pierres.

Au moins sept autres Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes ces dernières semaines.