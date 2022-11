Deux explosions à Jérusalem tuent 1 et blessent au moins 13

JERUSALEM – Deux explosions à Jérusalem ont tué une personne et en ont blessé au moins 13 autres pendant l’heure de pointe du matin mercredi, dans ce qui était soupçonné d’être les premiers attentats à la bombe contre des civils israéliens depuis plus de six ans.

La police a déclaré que la première explosion s’est produite à un arrêt de bus dans le nord-ouest de Jérusalem à 7 h 05, tuant une personne et en blessant 10 autres. Une demi-heure plus tard, une autre explosion à un arrêt de bus à environ deux miles au nord blessé trois autres.

Deux personnes, âgées de 16 et 45 ans, ont été grièvement blessées lors de la première explosion, selon un service d’ambulance, le Magen David Adom, qui les a emmenées ainsi que cinq autres dans des hôpitaux ailleurs dans la ville.

Cette année a déjà été la plus meurtrière en Israël et en Cisjordanie occupée depuis 2016.

Dix-neuf Israéliens et étrangers ont été tués par des assaillants arabes lors de cinq attaques entre mars et mai. Cela a conduit l’armée israélienne à intensifier ses raids contre les militants en Cisjordanie, en organisant une campagne qui a fait plus de 100 morts palestiniens et provoqué une nouvelle vague de militantisme palestinien – plus récemment dans une colonie de Cisjordanie, où un attaquant palestinien a tué trois Israéliens. La semaine dernière.