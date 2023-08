Deux ex-Royal Marines abattus par un «pirate» ivre au cours d’une randonnée de 3 200 milles en Amazonie après avoir été kidnappés par une tribu recluse

DEUX anciens Royal Marines entreprenant une audacieuse randonnée en Amazonie ont été abattus par des « pirates » ivres de rhum quelques semaines seulement après avoir été kidnappés par une tribu.

John Bathgate, 35 ans, et Ian ‘Yan’ Roberts, 34 ans, ont incroyablement réussi à repousser les assaillants qui tendaient une embuscade à leur bateau à rames avec juste leurs pagaies.

John Bathgate, 35 ans, et Ian ‘Yan’ Roberts, 34 ans, ont combattu deux pirates armés 1 crédit

John a subi deux blessures par balle mais ils ont quand même réussi à maîtriser les assaillants 1 crédit

Les anciens marines tentaient une randonnée de 3186 milles sur le fleuve Amazone 1 crédit

La tentative de record du monde des ex-commandos a failli devenir mortelle lorsque le duo a été confronté à des pirates péruviens armés de pistolets.

Le couple visait à être le premier à naviguer sur 3 186 milles du fleuve Amazone depuis son point culminant – le glacier Volcán Chimborazo – jusqu’à l’océan Atlantique.

Mais leur extraordinaire défi « Summit to Sea » a pris une tournure sinistre alors qu’ils s’approchaient de la frontière colombienne dans leur barque à rames.

Terriblement, John et Ian ont été attaqués par deux boucaniers ivres qui les ont tenus sous la menace d’une arme – et qui ont fini par appuyer sur la gâchette.

Détaillant leur épreuve d’horreur dans une mise à jour sur les réseaux sociaux, les braves Britanniques ont expliqué à quel point ils se sentaient « incroyablement chanceux » de s’être échappés.

John raconte calmement à la caméra qu’il a subi deux blessures par balle, montrant les points d’entrée des balles sur son genou et sa cuisse.

L’ex-commando Intrepid, né à Édimbourg, a expliqué que deux hommes « manifestement ivres » s’étaient arrêtés le long de leur bateau avant de lancer une attaque.

Les pirates ont d’abord inspecté le kit de la paire, jusqu’à ce qu’ils produisent soudainement un pistolet – avec l’intention de les voler ou de les tuer tous les deux.

Ian a déclaré: « Habituellement, si des villages ou des communautés sortent pour voir qui nous sommes, il y a une inquiétude sur leurs visages à notre sujet – mais une fois que nous saluons et sourions, cela a tendance à être réciproque. Il avait cependant un visage plein de malice. »

John a ajouté: « Alors que nous allions partir, il a manœuvré pour s’accrocher essentiellement à l’arrière de notre bateau. »

Le couple a ensuite raconté leur incroyable combat pour leur vie en pleine mer alors qu’ils combattaient les pirates armés avec leurs pagaies.

John a poursuivi : « Yan a enfoncé la pagaie droit dans la poitrine du gars pour le désarmer, puis il a plongé dans l’eau pour les faire chavirer.

« Tout s’est passé si vite, mais ensuite je suis monté à bord de son bateau. Je pense que je l’ai attrapé et il y a eu deux coups de feu.

« Le premier coup visait Yan et a raté. Le deuxième coup m’a touché à l’épaule. Ensuite, j’étais dans l’eau.

« Quand je suis finalement arrivé, Yan se battait avec lui. Il était venu de l’autre côté et avait tiré leur bateau pour essayer de les faire chavirer. »

Le bateau de leurs assaillants a commencé à être inondé d’eau, tandis que John a miraculeusement réussi à tirer le pirate restant dans la mer.

Il a poursuivi: « J’ai terminé le chavirage et j’ai attrapé le garçon en même temps. Je me souviens très bien d’avoir alors eu ma main sur le dessus de sa tête – essayant essentiellement de le noyer.

« Puis, le troisième coup est parti et j’ai ressenti une autre secousse dans tout mon corps.

« NOUS AVONS NAGÉ COMME L’ENFER »

« J’ai pensé dans ma tête » cela ne peut plus arriver « et j’ai trouvé son bras avec ma main, et heureusement j’ai trouvé son arme.

« Alors que je tordais l’arme de sa main, j’ai tiré deux coups sous l’eau dans la lutte, puis ça s’est bloqué – ayant l’arme sous mon contrôle, j’ai alors su qu’il n’y avait plus de menace.

« Je suis sorti de l’eau et le gars a refait surface à environ deux mètres de moi. Nous avons ensuite nagé comme un diable jusqu’à notre bateau – à environ 15 mètres. »

Ian a décrit leur retour au bateau comme « le moment le plus effrayant », car ils craignaient que d’autres pirates puissent patauger en renfort.

Il a déclaré: « Il est très facile de comprendre à quel point cela aurait pu être terrible, ce que cela aurait pu être, mais aussi cela n’aurait pas pu se produire du tout.

« Nous avons été très malchanceux d’avoir cette expérience, mais finalement ce que nous avons fait nous a sauvé la vie. »

Le couple a pagayé vers un village voisin pour obtenir de l’aide, où les habitants se sont précipités à leur aide, tout en essayant frénétiquement d’envoyer un message SOS.

Ils ont utilisé leur appareil Garmin InReach2 pour alerter les autorités, voyant une canonnière de la marine péruvienne se précipiter pour les secourir trois heures plus tard.

Leurs agresseurs ont ensuite été arrêtés par la police locale et l’un d’entre eux a dû subir une intervention chirurgicale car il est apparu qu’il avait également reçu une balle dans la hanche.

PRIS EN OTAGE

Mais ce n’était pas le premier contact avec la mort de John et Ian lors de leur expédition gigantesque le long de l’Amazonie – car ils ont été kidnappés par des tribus recluses DEUX FOIS.

Les marines ont déclaré qu’ils avaient été « enlevés » par des villageois après avoir traversé le Pérou, où ils avaient été avertis que les habitants n’acceptaient pas bien les touristes.

Ian, d’Exeter, Devon, qui travaille maintenant dans la sécurité et la gestion immobilière, a déclaré qu’ils étaient « essentiellement détenus » par la première communauté qu’ils ont rencontrée.

Il a expliqué: « Certains jeunes hommes ont attaché notre bateau au rivage et étaient assez inquiets que nous soyons là. »

Le couple a dû négocier avec les habitants en utilisant « l’espagnol cassé » alors que le groupe se disputait sur leur sort.

John a ajouté: « Nous étions en quelque sorte assis là pendant que les villageois et les anciens débattaient entre eux en pensant » alors allons-nous être lapidés à mort ou relâchés « .

« Après que c’est arrivé une fois, nous y étions plus habitués. Mais la première fois, c’était une expérience étrange.

« Nous ne nous attendions pas à avoir des problèmes à deux pattes, nous nous attendions à des problèmes à huit pattes avec les araignées. En fait, nous n’avions vraiment aucun problème avec la nature. »

Les copains ont ensuite été retenus par une autre tribu isolée – mais ont à nouveau miraculeusement réussi à se frayer un chemin vers la liberté.

Cependant, leur dernière attaque les a forcés à abandonner leur première expédition mondiale qui a commencé fin avril – pour le moment.

Nous ne nous attendions pas à avoir des problèmes à deux pattes, nous nous attendions à des problèmes à huit pattes avec les araignées. Jean Bathgate

Les marines avaient espéré que l’aventure, inspirée par le père de John, pourrait les aider à collecter des fonds pour une série d’organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur.

Le duo prévoyait de collecter des fonds pour la Royal Marines Charity, Rainforest Concern et plusieurs autres organisations caritatives de santé mentale.

Leur voyage épique, parrainé par la société de plein air Tiso, les aurait portés sur un record de 5128 km jusqu’à Belém au Brésil.

Mais ils ont dû mettre un terme à leur aventure à environ 200 km de la frontière brésilienne.

John et Ian sont rentrés chez eux début août et ont rapidement commencé à planifier leur retour – mais disent qu’ils ont maintenant l’intention d’emmener quelques autres amateurs de sensations fortes avec eux.

Le marin devenu cordiste a ajouté : « On en a discuté après, avec des bières, et le mieux à faire vraiment, c’était de revenir rassurer nos familles.

« L’incident n’a pas eu d’effet négatif sur nous, mais revenir voir des messages Whatsapp terrifiés de tout le monde nous a fait réaliser que nous devions partir.

« De plus, mon bras ne fonctionne pas vraiment – j’avais donc besoin de voir un spécialiste en orthopédie. Mais nous n’abandonnons pas, nous reportons simplement. »

John et Ian ont déclaré que leur premier point d’appel sera la petite communauté qui leur a offert de l’aide après leur affrontement avec les pirates.

Ils prévoient de revenir avec des brassées de « cadeaux de remerciement » pour montrer leur appréciation.

« Le moment où nous reviendrons dépend entièrement de la collecte de fonds, mais je pense que nous avons tous les deux hâte d’atteindre la ligne d’arrivée », a déclaré John.

Les braves Britanniques comptent bien relancer leur aventure ultérieurement 1 crédit