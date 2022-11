Deux étudiants du lycée de Harvard arrêtés, un emmené à l’hôpital après une bagarre – Shaw Local

Une bagarre à Harvard High School a conduit un étudiant à être emmené à l’hôpital, deux étudiants arrêtés et trois autres étudiants cités, a indiqué la police.

Le département de police de Harvard a répondu à 11h34 le 16 novembre à Harvard High School, 1103 N. Jefferson St., après avoir reçu un rapport d’une bagarre impliquant plusieurs étudiants dans la cafétéria, selon un communiqué de presse.

Un étudiant a été blessé et emmené dans un hôpital de la région par le district de protection contre les incendies de Harvard. L’école a également été évacuée lors de l’incident après qu’un élève ait déclenché une alarme incendie, “ce qui a évidemment exacerbé l’incident”, a indiqué le département de police dans le communiqué.

Après avoir travaillé avec l’administration du lycée de Harvard et le surintendant du district scolaire de Harvard 50, deux étudiants ont été arrêtés et trois cités.

Un garçon de 15 ans a été inculpé de trois chefs de batterie aggravée, d’un chef d’action de foule et de deux chefs de conduite désordonnée, indique le communiqué. Un garçon de 17 ans a été inculpé d’un chef de batterie aggravée et d’un chef d’action de foule, indique le communiqué.

Tous deux ont été emmenés au centre de détention pour mineurs du comté de Kane.

Un garçon de Harvard de 14 ans a reçu deux citations pour conduite illégale et agression, et deux garçons de 17 ans ont chacun été cités pour conduite illégale, action de foule, conduite désordonnée et agression, indique le communiqué.