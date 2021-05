Deux étudiants américains qui ont massacré un policier italien nouvellement marié avec un couteau Rambo de sept pouces sont emprisonnés à vie à Rome

UNE PAIRE d’étudiants américains qui ont poignardé à mort un policier italien avec un couteau Rambo dans une piqûre de drogue bâclée ont été emprisonnés à vie.

Finnegan Lee Elder, 21 ans, et Gabriel Natale Hjorth, 20 ans, doivent purger la peine la plus sévère d’Italie d’au moins 21 ans derrière les barreaux pour avoir tué le flic italien Mario Cerciello Rega en 2019.

7 Les étudiants américains Finnegan Lee Elder, 21 ans, et Gabriel Natale Hjorth, 20 ans, ont été condamnés à perpétuité pour avoir tué un flic italien Crédit: AFP

7 Le flic italien Mario Cerciello Rega a été poignardé à mort alors qu’il se battait avec Finnegan Lee Elder Crédit: AP: Associated Press

7 Le couteau Rambo de sept pouces utilisé pour poignarder Mario Cerciello Rega à mort en 2019 Crédit: AP: Associated Press

L’officier de 35 ans était récemment revenu de sa lune de miel lorsqu’il a été poignardé à mort dans une bagarre avec les copains après une transaction de drogue ratée.

Elder avait admis avoir poignardé la Rega à 11 reprises lors de l’attaque du 26 juillet 2019, mais a fait valoir qu’il avait agi en état de légitime défense, croyant que le flic était un voyou.

Son ami Natale-Hjorth, alors âgé de 18 ans, a été reconnu coupable de l’avoir aidé à dissimuler l’arme après que les deux hommes aient caché le couteau Rambo de sept pouces dans un panneau dissimulé dans leur chambre d’hôtel.

En vertu de la loi italienne, les complices peuvent également être accusés de meurtre.

Elder et Natale-Hjorth ont été inculpés d’homicide, de tentative d’extorsion, d’agression, de résistance à un agent public et de port d’un couteau de type attaque sans motif valable.

7 Finnegan Lee Elder, 21 ans, risque au moins 21 ans de prison avant la possibilité d’une libération conditionnelle Crédit: AFP

7 Gabriel Natale Hjorth, 20 ans, a été condamné à perpétuité en Italie pour son implication dans le crime Crédit: Reuters

Les camarades de classe californiens étaient en vacances à Rome lorsqu’ils ont essayé d’acheter de la cocaïne dans le quartier de Trastevere, près de la Cité du Vatican.

Les enquêteurs ont déclaré qu’un homme du nom de Sergio Brugiatelli avait aidé le couple à trouver un revendeur.

Mais les étudiants auraient été vendus de l’aspirine écrasée au lieu de drogues.

Après avoir volé le sac à dos de l’intermédiaire, réclamé leur argent et un gramme de cocaïne en échange, M. Brugiatelli a appelé les flics.

Les agents d’infiltration Rega et son partenaire, Andrea Varriale, sont arrivés sur les lieux avant que la bagarre n’éclate – les étudiants américains affirmant que les flics ne se sont jamais identifiés.

S’adressant au tribunal en mars, Elder a déclaré qu’il avait poignardé la Rega parce qu’il craignait d’être attaqué par un « voyou », a rapporté le BBC.

«Dès que j’ai senti ses mains me serrer le cou, j’ai instinctivement pris mon couteau et l’ai frappé plusieurs fois dans le but de le faire sortir de moi», a-t-il déclaré.

Le mois dernier, la procureure Maria Sabina Calabretta a fait valoir que les deux hommes devraient être condamnés à la réclusion à perpétuité, qu’elle a qualifiée de « juste peine ».

La veuve de Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio, était assise au premier rang pendant le procès, tenant une photo de son mari, tué 43 jours seulement après le mariage du couple.

7 Rosa Maria Esilio et Mario Cerciello Rega n’étaient mariés que 43 jours quand il a été tué