Deux étudiants américains parmi plus de 150 tués dans la bousculade d’Halloween en Corée du Sud

Plus de 150 personnes ont été tuées lors de la bousculade d’Halloween à Séoul, en Corée du Sud, dont deux étudiants américains étudiant à l’étranger.

Steven Blesi était un spécialiste du commerce international présent Kennesaw State University, située à l’extérieur d’Atlanta, et Anne Gieske était étudiante en soins infirmiers à l’Université du Kentucky. Les deux étudiants avaient 20 ans.

Parmi les 153 décès signalés suite à l’afflux de foule de samedi soir, plus de 80% étaient dans la vingtaine et la trentaine, et au moins quatre étaient des adolescents.

Des responsables de Séoul ont déclaré dimanche que 26 des personnes décédées étaient des étrangers, notamment des États-Unis, de France, de Thaïlande et du Japon. Au total, 97 femmes et 56 hommes ont été confirmés morts. Les responsables ont déclaré que 133 personnes avaient également été blessées cette nuit-là.

LE PRÉSIDENT SUD-CORÉEN DÉCLARE UNE PÉRIODE DE DEUIL APRÈS PLUS DE 150 MORTS À HALLOWEEN STAMPEDE

Blesi était l’un des 11 étudiants de la KSU qui étudiaient à l’étranger à Séoul, mais ses camarades de classe ont tous été déclarés sains et saufs après l’incident.

“Au nom de toute la communauté de l’État de Kennesaw, nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de Steven alors qu’ils pleurent cette perte incompréhensible”, a déclaré la présidente de l’Université d’État de Kennesaw, Kathy Schwaig, dans un communiqué.

Schwaig a également déclaré: “Nous avons été en contact avec la famille de Steven et leur avons offert toutes les ressources disponibles de l’Université.”

Blesi était environ deux mois après le début d’un semestre d’études à l’étranger à l’Université de Hanyang. Il était intéressé à poursuivre des affaires internationales en Asie de l’Est après l’obtention de son diplôme.

Gieske, étudiant dans le cadre d’un programme d’études à l’étranger pendant le semestre, était l’un des trois étudiants de l’Université du Kentucky à étudier en Corée du Sud. Un membre du corps professoral était également dans le pays. Gieske a été le seul tué ou blessé lors de la célébration d’Halloween dans le district d’Itaewon.

“Nous avons été en contact avec la famille d’Anne et fournirons tout le soutien que nous pourrons – maintenant et dans les jours à venir – alors qu’ils font face à cette perte indescriptible”, a déclaré le président de l’Université du Kentucky, Eli Capilouto, dans un communiqué.

LA CORÉE DU NORD LANCE UN MISSILE BALISTIQUE VERS LES EAUX DE L’EST, DIT LA CORÉE DU SUD

“Nous serons là pour ceux de notre communauté qui connaissaient et aimaient Anne. Nous avons également près de 80 étudiants sud-coréens au Royaume-Uni – des membres de notre communauté – qui auront besoin de notre soutien”, a poursuivi Capilouto.

Le président sud-coréen Yoon Suk-Yeol a déclaré une période de deuil national dans le cadre d’une enquête sur la cause de la bousculade meurtrière.