Deux études dévoilent des informations clés sur le long COVID

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés publication évaluée par des pairs source fiable relire D’accord!



Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public

× fermer

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Les prestataires de soins de santé apprennent de nouvelles informations essentielles pour aider à améliorer les soins aux patients atteints de COVID long, grâce à deux études récentes du programme post-COVID-19 de l’UT Health Austin, la pratique clinique de la Dell Medical School de l’Université de Texas à Austin. Au cours des derniers mois, les chercheurs de l’UT se sont rapprochés de la définition du modèle de symptômes qu’il génère et de la manière dont il affecte les patients, ainsi que du développement de méthodes permettant de différencier les patients souffrant d’un long COVID par rapport à d’autres conditions.

Même si le consensus autour de la définition clinique évolue, le Instituts nationaux de la santé (NIH) définit le long COVID comme des symptômes et des affections du COVID-19 qui persistent pendant des semaines, des mois, voire des années après l’infection initiale d’une personne. Même les personnes qui ne présentaient aucun symptôme au moment de l’infection peuvent développer des symptômes plus tard.

« Ces efforts de recherche sont essentiels à la fois pour les cliniciens et les systèmes de santé pour comprendre les complexités du long COVID et pour fournir les meilleurs soins possibles aux patients », a déclaré W. Michael Brode, MD, directeur médical du Post-COVID-19. Programme.

Brode a souligné que la longue COVID, qui survient dans environ 10 % des cas de COVID-19, reste un défi.

« Notre recherche affine non seulement la définition et les besoins de traitement du long COVID, mais démontre également l’efficacité des méthodes de test innovantes », a déclaré Brode, qui est également professeur adjoint au Département de médecine interne de Dell Med. “Ces méthodes sont capables d’identifier et de diagnostiquer les problèmes courants liés au long COVID, même lorsque les tests traditionnels échouent.”

Caractéristiques cliniques des patients COVID longs

Recherche publiée dans Rapports scientifiques vise à comprendre les expériences des patients atteints de longue COVID pour améliorer les services dans les cliniques spécialisées post-COVID. L’étude portant sur 252 patients a révélé qu’ils présentaient des symptômes complexes et invalidants, quels que soient la gravité de leur infection initiale, leur âge, leur sexe ou s’ils avaient des problèmes de santé préexistants.

Les patients ont signalé en moyenne 18 nouveaux symptômes après s’être remis de la maladie COVID-19. Les plus courants étaient la fatigue (89 %), le « brouillard cérébral » (89 %) et les difficultés de concentration (77 %).

Près de la moitié ont présenté un léger dysfonctionnement cognitif lors des tests, et 65 % des patients ont évalué leur santé mentale et 73 % leur santé physique comme étant « passable » ou « mauvaise ». La maladie a considérablement affecté la capacité de travail des patients, avec une diminution de l’emploi à temps plein et une augmentation des taux de chômage.

Empreintes digitales métaboliques pour distinguer le long COVID de la fibromyalgie

Une autre étude, réalisée en collaboration avec des chercheurs de l’Ohio State University, introduit un test sanguin qui permet de différencier les patients souffrant de fibromyalgie des patients atteints de COVID long avec une précision de 100 %.

Publié dans Biomédicaments, l’étude présente une approche prometteuse pour différencier le long COVID de la fibromyalgie. La fibromyalgie est un trouble chronique qui provoque des douleurs et une sensibilité dans tout le corps, ainsi que de la fatigue et des troubles du sommeil – des symptômes qui ont tendance à se chevaucher avec une longue COVID. Aucune des deux affections ne dispose actuellement d’un test de diagnostic.

L’étude a porté sur 100 patients adultes, la moitié diagnostiqués avec un long COVID et l’autre moitié avec la fibromyalgie. Les chercheurs ont découvert un marqueur chimique distinct dans le sang des patients atteints de fibromyalgie, qui était absent chez ceux atteints d’un long COVID. Le test sanguin est rapide et pourrait facilement être effectué dans des cliniques, ce qui pourrait conduire à des diagnostics plus rapides et plus précis, selon Brode.

« Nous espérons que les résultats pourront non seulement améliorer notre compréhension du long COVID, mais également ouvrir la voie à des diagnostics et des interventions ciblés », a déclaré Brode. « Des millions d’Américains vivent encore avec les cicatrices de la pandémie, et nous espérons traduire ces connaissances en solutions tangibles en matière de soins de santé. »