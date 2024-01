Deux États… ou un seul ? – OpEd – Revue Eurasie

Par Huricihan Islamoglu

La guerre entre Israël et le Hamas est dangereuse pour de nombreuses raisons, mais surtout parce qu’aucune des deux parties n’a d’objectif politique durable. Embourbés dans les récits de conquête messianique des terres promises et de droits au retour dans la patrie historique, ni Israël ni le Hamas n’ont de vision pour la résolution de leur conflit autre que l’expulsion et/ou l’anéantissement de l’autre.

Ce conflit d’aspirations non négociables est rendu particulièrement menaçant par la position plutôt précaire des cadres dirigeants des deux camps, qui voient de plus en plus la poursuite de la guerre comme un moyen de rester au pouvoir, compte tenu de l’accès presque illimité aux armes par les deux parties – les États-Unis. prêts à réapprovisionner l’armée israélienne et la soi-disant « industrie d’armes » du Hamas et les fournisseurs qui résistent. Les combats deviennent alors une fin en soi, un théâtre d’expression d’aspirations, sans que les groupes des communautés respectives aient un intérêt dans les combats et dans le processus de paix ultérieur.

Le Hamas, le 7 octobre 2023, par son attaque brutale contre Israël, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, a pris le grand risque d’aggraver les conditions déjà insupportables dans lesquelles vivaient les Palestiniens à Gaza, une zone que le blocus israélien depuis 2006 avait transformé. dans une prison ouverte. La réponse israélienne a déclenché un processus génocidaire à Gaza, tuant plus de 23 000 civils, détruisant les infrastructures, notamment les hôpitaux et l’approvisionnement en eau, bloquant la nourriture et l’aide, et menaçant de famine et de propagation des maladies.

Le Hamas, une organisation islamique anticoloniale cherchant à mettre fin à l’occupation israélienne de la Palestine, se trouvait dans une impasse politique. L’effet de levier acquis à la suite de la seconde intifada (2000-05) ou le soulèvement palestinien, avait conduit à une scission au sein du gouvernement des territoires palestiniens occupés de Gaza et de Cisjordanie. Lors des élections organisées à Gaza en 2006, le Hamas a remporté 44 % des voix et détient le pouvoir depuis, tandis que la Cisjordanie était administrée par l’Autorité palestinienne composée de l’ancienne Organisation de libération de la Palestine (OLP). Israël a également joué un rôle dans l’accession au pouvoir du Hamas, car il cherchait à tempérer l’influence de l’OLP laïque et marxiste, Netanyahu persuadant même le Qatar d’orienter des fonds vers le Hamas.

Avant le 7 octobre 2023, le soutien au Hamas à Gaza était en déclin. L’attaque du Hamas contre Israël pourrait-elle être une démarche visant à retrouver sa légitimité d’antan aux yeux des Palestiniens de Gaza ? Ou le Hamas répondait-il à une menace encore plus immédiate d’expulsion de la population de Gaza sous le gouvernement d’extrême droite israélien ?

Il ne fait aucun doute que le Premier ministre israélien Netanyahu et son gouvernement d’extrême droite ont vu dans l’attaque du Hamas une opportunité d’agir directement à Gaza. L’objectif déclaré de l’action militaire dans la bande de Gaza (40 km de long et 6 à 12 km de large) était d’anéantir le Hamas.

Pourtant, sur le plan intérieur, Netanyahu ne bénéficie pas du soutien total, notamment de la part des élites israéliennes et de l’opposition. Le fait que le Hamas puisse traverser la frontière pour attaquer Israël a ébranlé l’image d’invincibilité des services de renseignement et de l’armée israéliens ainsi que celle de Netanyahu et sa vantardise de contrôler le Hamas. L’économie en sera également touchée : selon une enquête[1] Selon le Start-Up Nation Policy Institute de Tel Aviv, une grande partie des réservistes israéliens (350 000) travaillant dans les industries technologiques et économiques ressentiront leur absence si la guerre se prolonge.

Une solution à cette situation tragique dans laquelle se trouvent les deux États, Israël et la Palestine, est-elle possible ? Les contraintes politiques et économiques ont changé.

Les accords d’Oslo – souvent un vœu pieux d’un pas vers une solution à deux États au sort des Palestiniens – étaient basés sur les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU recommandant la fin de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, les reconnaissant comme entités autonomes relevant de l’Autorité palestinienne. L’espoir politique que les Accords laissaient entrevoir une solution à deux États s’est réalisé dans le contexte d’une économie mondiale en expansion dirigée par les États-Unis et sécurisée par les armées américaines, avec la promesse de flux de capitaux et d’investissements pour développer l’économie palestinienne en bonne voie. indépendance. C’était aussi une époque de domination occidentale, avec des alliés des États-Unis comme Israël et la Turquie, membre de l’OTAN en passe d’adhérer à l’UE, fermement positionnés dans cette alliance.

Tout cela a radicalement changé depuis les années 2000, alors qu’Israël, l’enfant emblématique de l’Occident, et la Turquie, le fidèle allié de l’Occident pendant la guerre froide, sont devenus des acteurs régionaux importants sur la scène très fluide de la politique mondiale. Dans le contexte actuel de la guerre à Gaza, la résistance de l’administration israélienne aux pressions de l’administration Biden en faveur d’un cessez-le-feu face aux critiques croissantes aux États-Unis à l’égard du processus génocidaire déclenché par les bombardements israéliens à Gaza, ainsi qu’au succès d’Israël dans l’obtention d’un cessez-le-feu. Le veto américain à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu suggère qu’Israël n’est pas un allié que les États-Unis peuvent dicter.

Les attaques du Hamas pourraient donc fournir à l’administration Netanyahu l’opportunité de mettre un terme à la question palestinienne en écartant la possibilité d’un État palestinien, en finalisant les colonies juives dans les territoires occupés, en poussant les Palestiniens hors d’Israël et dans le Sinaï depuis Gaza. – ou vers n’importe quel endroit qui les accepte – et en utilisant le reste comme travail d’esclave dans un Israël alors « légitimement » élargi. S’il existe une conjoncture mondiale favorable à une telle « solution », l’opposition en Israël sera marginale.

Il ne s’agira pas d’une évaluation trop cynique mais réaliste, si les relations entre les grandes puissances étaient stables et si l’hégémonie occidentale en Eurasie centrale était intacte. Puisque ce n’est pas le cas, de multiples solutions, y compris la solution à deux États – aussi cheval mort soit-elle – seront sur la table, et le Hamas et Netanyahu continueront à se battre pour être dans le jeu. Pour Israël, l’influence dont il pourrait disposer dans les équations de puissance émergentes pourrait l’obliger à agir de manière plus responsable et à reconsidérer, par exemple, son aspiration à l’évacuation des Palestiniens par rapport aux préoccupations mondiales en matière d’immigration. Pour le Hamas, l’évolution de la situation pourrait signifier qu’il reconsidérera sa position anticolonialiste et expulsive à l’égard d’Israël et qu’il choisira entre être dans la position d’un parti politique viable coopérant avec d’autres groupes palestiniens dans les territoires occupés pour parler au nom des Palestiniens dans les territoires occupés. nouvelle équation de pouvoir ou se condamner à l’anéantissement faute de pertinence dans le nouveau monde.

L’alliance d’Israël avec l’Occident fait de plus en plus partie de ses engagements multilatéraux. C’est un partenaire de haute technologie pour la Chine dans le cadre de son initiative “la Ceinture et la Route”. Israël a normalisé ses relations avec les États du Golfe et était en train de forger une alliance avec l’Arabie saoudite avant la guerre de Gaza pour servir de rempart contre l’Iran, tout en garantissant des marchés aux industries de guerre de haute technologie israéliennes dans cette région obsédée par la sécurité. Israël entretient également des relations économiques avec l’Égypte et la Jordanie en tant qu’exportateur de gaz vers ces pays – ce qui peut expliquer la réponse plutôt modérée du Caire et d’Amman aux bombardements continus d’Israël sur Gaza.

L’Asie centrale est également à la portée d’Israël. Israël a une présence économique majeure en Azerbaïdjan. Aux côtés du Kazakhstan et des pays d’Afrique de l’Ouest, l’Azerbaïdjan fournit du pétrole à Israël. Israël a accédé à son indépendance grâce à la découverte dans les années 2000 de réserves de gaz naturel offshore sur sa côte méditerranéenne. Actuellement, deux champs pétroliers majeurs, Léviathan et Tamar, approvisionnent le marché intérieur ainsi que les marchés d’exportation dans son voisinage immédiat, avec un projet d’oléoduc de la Méditerranée orientale reliant les réserves d’Israël au sud de l’Europe. via Grèce et Italie.

Le statut de la Marine de Gaza[2] à 36 km de la côte méditerranéenne de Gaza, n’a pas encore été réglé, Israël exprimant sa crainte qu’il ne devienne une source de revenus pour le Hamas et avec une certaine confusion quant à son propriétaire – Royal Dutch Shell qui l’a acquis en 2016, ou l’Autorité palestinienne. Récemment, l’administration Biden a exploré la possibilité pour Gaza Marine de fournir une source de revenus à un futur État palestinien dans le contexte de la réalisation de la solution à deux États après la fin de la guerre.[3].

Dans ce contexte, la solution à deux États, même lorsqu’elle est sanctionnée par des institutions réformées de l’ordre international, ne va pas au-delà des aspirations à un rêve révolu d’un ordre international passé, au milieu d’une réalité de guerre et de conflit. Cela ne peut pas non plus aller au-delà du calcul à court terme des gains à tirer de la reconstruction ou du développement économique de Gaza et de la Cisjordanie (que la Turquie aimerait développer).

Il est très difficile d’imaginer un jeune État palestinien capable de survivre dans l’environnement hautement compétitif et combatif de l’actuelle Moyenne Eurasie. L’échec du processus de paix d’Oslo, qui devait donner le coup d’envoi à la solution à deux États, n’a pas simplement montré le manque de soutien des Palestiniens et des Israéliens au processus. Il a également révélé les problèmes liés à la création d’un État dans une région soumise aux violations coloniales – des communautés divisées, des différences exacerbées et retournées les unes contre les autres, la réaction prenant le dessus sur la raison. C’est un tableau que nous avons vu en Afghanistan, après l’invasion de l’Irak par les États-Unis, après la partition de l’Inde, et avec les États en faillite des talibans, l’actuel Irak divisé et le Pakistan. En Cisjordanie occupée et à Gaza, Israël a frappé une opposition religieuse – qui s’est cristallisée dans le Hamas et le Jihad islamique – contre l’OLP, laïque et marxiste, divisant ainsi la communauté palestinienne.

Dans les conditions actuelles, toute tentative de création d’un État palestinien pourrait, au mieux, aboutir à la création d’une unité administrative « autonome ». Il peut être réaliste de supposer qu’une telle formation, son étendue, qui l’administre, qui est responsable de sa sécurité et la nature de cette sécurité, sera soumise à…