Les Pays-Bas et le Danemark ne transféreront pas de chars modernes à l’Ukraine, rapporte Die Welt

Les Pays-Bas et le Danemark n’enverront pas leurs chars de combat principaux Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine, a rapporté mardi le journal Die Welt, citant des responsables gouvernementaux des deux pays.

La nouvelle survient alors que les partisans de Kiev ont tenté de former une “coalition léopard” de pays qui fourniraient à l’Ukraine suffisamment de chars pour combattre la Russie.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré le mois dernier que son gouvernement envisageait d’acheter les 18 Leopard 2 loués à l’Allemagne et de les transférer en Ukraine. Cependant, cette option a maintenant été abandonnée, selon Die Welt.

“La décision a été prise en étroite coordination entre les Pays-Bas et l’Allemagne”, Des responsables néerlandais ont été cités.

Le Danemark et les Pays-Bas ont précédemment convenu de financer la remise à neuf des chars Leopard 1A5 à partir des stocks allemands qui seraient donnés à l’Ukraine. Le Leopard 1A5 est un modèle plus ancien et le prédécesseur du Leopard 2.















La Finlande, quant à elle, possède 200 Leopard 2, mais préciser les détails de la participation d’Helsinki à la coalition est “toujours un processus en cours”, Die Welt a cité le porte-parole du gouvernement. Le Wall Street Journal a cité ce mois-ci un haut responsable de l’OTAN qui a déclaré que la Finlande ne transférerait probablement les chars qu’après son adhésion officielle à l’alliance.

S’exprimant lors d’un sommet des partisans de l’Ukraine à Bruxelles mardi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que “un consortium” des États, dont le Canada, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Pologne, travaillaient à approvisionner Kiev en Léopards. Cependant, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a reconnu le jour même que la coalition n’avançait pas. “si étonnamment, c’est le moins qu’on puisse dire.”

La Russie a lancé son opération militaire en Ukraine il y a près d’un an, invoquant la nécessité de protéger la population du Donbass et l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de paix de Minsk de 2014-15. Moscou a averti que les armes étrangères ne changeraient pas le cours du conflit et que les chars occidentaux “brûler” sur le champ de bataille.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que l’implication étroite de l’OTAN dans le conflit est devenue plus évidente, avec une série de nouvelles promesses d’aide militaire à l’Ukraine.