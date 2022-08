Deux États américains déclarent l’état d’urgence à propos du Monkeypox

Les experts craignent qu’il ne soit trop tard pour empêcher la maladie de devenir endémique aux États-Unis

Les États américains de Californie et d’Illinois ont tous deux déclaré lundi l’état d’urgence face à l’augmentation des infections à monkeypox alors que plusieurs pays signalent leurs premiers décès liés au virus.



Selon les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, plus de 5 800 cas probables ou confirmés ont été signalés aux États-Unis. Plus de 800 ont été signalés rien qu’en Californie mardi, l’Illinois en contribuant 500 autres.

Le gouvernement fédéral américain a jusqu’à présent résisté à la déclaration d’une urgence de santé publique à l’échelle nationale, même après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’épidémie mondiale de monkeypox une urgence de santé publique de portée internationale.

Selon la déclaration de la Californie mardi, les services médicaux d’urgence seront autorisés à administrer des vaccins contre la variole du singe approuvés par le gouvernement fédéral à un plus grand nombre de résidents.

«La Californie travaille de toute urgence à tous les niveaux de gouvernement pour ralentir la propagation du monkeypox, en tirant parti de nos tests robustes, de la recherche des contacts et des partenariats communautaires renforcés pendant la pandémie pour garantir que les personnes les plus à risque sont notre priorité pour les vaccins, le traitement et la sensibilisation», a déclaré le gouverneur Gavin Newsom dans une proclamation officielle.

Selon le CDC, le monkeypox est un poxvirus, un parent de la variole maintenant éradiquée, qui provoque des lésions ressemblant à des cloques sur la peau et peut provoquer des symptômes pseudo-grippaux comme des maux de tête, de la fièvre et des symptômes respiratoires.

La maladie dure généralement entre deux et quatre semaines et peut varier de légère à grave, voire mortelle. Plusieurs pays ont récemment signalé leurs premiers décès liés au monkeypox, dont l’Inde et l’Espagne.

La maladie se propage à partir d’individus infectés par contact étroit de peau à peau et de fluides corporels, et peut également se propager des animaux aux humains. Les hommes gays et bisexuels ont été stigmatisés en raison de taux d’infection disproportionnés – mais les responsables de la santé du monde entier ont souligné que la maladie peut toucher n’importe qui et n’est pas une maladie sexuellement transmissible.

Les États-Unis sont confrontés à des pénuries de vaccins face à ce que les experts craignent de devenir une maladie endémique. Fin juillet, le MIT Technology Review a découvert la variole du singe dans les eaux usées de la baie de San Francisco en Californie, indiquant que l’infection est plus répandue dans la communauté que ce qui est officiellement signalé. D’autres régions métropolitaines du pays ont obtenu des résultats similaires.

Selon l’OMS, le premier cas humain de monkeypox a été identifié chez un enfant en République démocratique du Congo en 1970. Il est endémique dans les pays d’Afrique occidentale et centrale, qui composent deux clades distincts du virus. On pense que le clade de l’Afrique de l’Ouest provoque une maladie moins grave que l’autre, endémique du bassin du Congo.