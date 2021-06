Deux et vingt, c’est mort depuis longtemps. Les frais des fonds spéculatifs sont encore inférieurs à la norme de l’industrie

Justin Chin | Bloomberg | Getty Images

Un hedge fund auparavant inconnu connu sous le nom de White Square a fait les gros titres la semaine dernière après le Temps Financier a signalé qu'il s'agissait de la première victime connue parmi ceux qui ont court-circuité GameStop. Mais parier contre GameStop n'a pas sonné le glas de White Square. En fait, sa performance avait récemment rebondi. Comme le dit White Square dans la lettre annonçant la fermeture de l'entreprise : « Nous avons constaté de première main le changement de tendance des investissements dans les hedge funds vers des alternatives moins chères. La société a noté que deux investisseurs avaient racheté et redirigé ce capital vers des fonds passifs moins chers ou des capitaux propres privés. White Square n'est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier fonds spéculatif à ne pas convaincre les investisseurs de payer pour sa gestion d'actifs. Mais les frais sont aussi inextricables pour l'industrie des hedge funds que la vente à découvert et l'effet de levier. Le plus ancien fonds spéculatif connu, développé par AW Jones il y a plus de 70 ans, faisait payer aux investisseurs une 20% frais sur les gains réalisés, une nouveauté à l'époque. Des frais de gestion, s'élevant à 2% du total des actifs, ont été ajoutés plus tard, popularisant la structure 2 et 20. Ces dernières années, les frais moyens ont diminué. Selon HFR, au quatrième trimestre 2020, les hedge funds ont facturé en moyenne une commission de gestion de 1,4% et une commission de performance de 16,4%. C'est en baisse par rapport aux frais de gestion de 1,6% et aux frais de performance de 19% qui étaient monnaie courante une décennie auparavant.

Cependant, une récente université d’État de l’Ohio étude examine ce qu’il appelle les « frais incitatifs effectifs », qui, selon les chercheurs, sont plus proches de 50 %, et non des 20 % nominaux, comme cela est fréquemment annoncé. Lors de la prise en compte de variables telles que les décisions de sortie et les perdants dans la section transversale des fonds, les chercheurs ont constaté que les commanditaires des fonds spéculatifs donnent en fait beaucoup plus de frais en pourcentage des bénéfices. Par exemple, si le capital est racheté à partir d’un fonds subissant des pertes – mais qui générait auparavant des rendements et percevait des commissions incitatives – le paiement aux commandités en pourcentage du bénéfice brut serait inférieur, selon l’étude. Après avoir soustrait les frais de gestion, l’étude a conclu que les commanditaires ne remportaient que 36 cents pour chaque dollar gagné sur leur capital investi. Christopher Ailman, directeur des investissements du deuxième plus grand fonds de pension public américain, CalSTRS, a déclaré qu’il pensait que la structure des frais était « cassé ». Au lieu de payer le prix conventionnel de l’accès aux hedge funds, il choisit de répliquer les hedge funds par le biais de stratégies passives moins chères. « Tout dépend de la structure et du rendement net pour nous en tant qu’investisseur institutionnel à long terme », a déclaré Ailman. « Et si je peux obtenir le bêta de chacune de ces classes d’actifs sous-jacents à un coût très bas, c’est ma base de base. » Malgré toutes les lamentations sur les frais des hedge funds – une plainte notoire qui remonte à des décennies – il y a encore beaucoup d’investisseurs prêts à acheter. Les actifs sous gestion sont proches d’un record estimé à 3 800 milliards de dollars, selon HFR.

