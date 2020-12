Les entraîneurs se sont donc précipités pour acheter de la teinture pour cheveux noirs pour répondre aux exigences et ont rassemblé sept joueurs aux cheveux noirs de chaque équipe pour concourir, selon les médias d’État .

Les équipes féminines de l’université de Fuzhou et de l’université Jimei étaient censées s’affronter lors d’un tournoi intercollégial la semaine dernière dans le sud-est de la Chine. Mais ils n’ont pas pu participer parce que les joueurs des deux équipes avaient les cheveux teints, ce qui était contraire aux règles.

L’interdiction s’appliquait à la fois à l’équipe nationale et aux joueurs de football nationaux jusqu’aux ligues universitaires. D’autres joueurs ont dû mettre des bandages sur les tatouages ​​et / ou été interdit de jouer pour avoir porté des colliers sur le terrain .

Sous la direction du principal dirigeant chinois, Xi Jinping, l’ingérence rampante du Parti communiste sur les moindres détails de la vie chinoise se fait de plus en plus sentir. Les censeurs ont brouillé les lobes d’oreilles ornés de bijoux de jeunes pop stars masculines à la télévision et sur Internet afin que, dans leur esprit, les piercings et les bijoux ne donnent pas le mauvais exemple aux garçons. Des femmes en costumes lors d’une convention de jeux vidéo ont été informées relever leurs décolletés .

Mais les membres de l’équipe de l’Université Jimei ont fait valoir que l’un de leurs adversaires n’avait toujours pas les cheveux «assez noirs» et elle a reçu l’ordre de quitter le match. Un joueur court, l’équipe de l’Université de Fuzhou a perdu le match.

L’épisode de la semaine dernière a déclenché un débat intense sur Weibo, une plate-forme chinoise de micro-blogging, où le hashtag «équipe féminine de football a perdu à cause d’un trop grand nombre de joueurs ayant les cheveux teints» a été vu 180 millions de fois.

Beaucoup ont noté le retard des performances des équipes nationales chinoises et ont estimé que l’accent devrait être mis sur l’amélioration des compétences des joueurs plutôt que sur les aspects superficiels du jeu. Un utilisateur a qualifié l’épisode entourant les équipes féminines de «pinaillage sur des détails non pertinents» et a ajouté: «Cela montre que notre culture du football n’est pas assez tolérante ou indulgente.»

Certains utilisateurs ont également noté que les règles étaient tout simplement hors de portée car il est trop courant pour les femmes d’âge universitaire en Chine de se teindre les cheveux – tout comme la star du football américain Megan Rapinoe l’a fait avec une nuance de violet tout en aidant l’équipe américaine à prendre le titre de la Coupe du monde 2019.

Mais d’autres ont soutenu la décision des autorités chinoises d’appliquer les règles. «Ce type d’exigence est juste, car ces joueurs deviennent souvent des idoles pour les écoliers et leur conduite peut influencer d’autres personnes», a écrit un utilisateur des médias sociaux.

Les règles du département de l’éducation du Fujian régissant le football universitaire ne s’appliquent pas uniquement aux joueuses: les joueurs masculins ne peuvent pas avoir les cheveux longs.

Mais certains joueurs de football professionnels masculins sont devenus plus aventureux avec leurs couleurs et leurs styles de cheveux. Wei Shihao, un joueur de Guangzhou Evergrande, a fait les gros titres l’année dernière quand il arborait des dreadlocks aux pointes blanches, et récemment quand il se teintait les cheveux en blond.

Le département des sports de l’Université de Fuzhou n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter. Dans un article sur son site Web à propos du match perdu, il a déclaré: «Bien que le match contre l’Université Jimei le 30 novembre n’ait pas pu se dérouler pour une raison quelconque et que nous ayons été déclarés perdants, la force et la détermination exceptionnelles de toute l’équipe étaient évidentes. Ils ont tiré une leçon de l’événement et ont ajusté leurs attitudes.