Pour contrôler l’hypercholestérolémie, boire du thé au fenugrec et à la cannelle ou son eau est bénéfique. En consommer contribue également à réduire le risque de maladie cardiaque. Pour préparer de l’eau de cannelle et de fenugrec, faites tremper une cuillère à café de graines de fenugrec dans l’eau chaque soir. Faites-le bien bouillir le matin et ajoutez une cuillère à café de cannelle en poudre. Après avoir bien fait bouillir, filtrez-le et buvez-le comme du thé. Vous pouvez ajouter une cuillère à café de miel pour augmenter la douceur. Consommer de l’eau de fenugrec et de cannelle est très bénéfique pour éliminer la saleté accumulée du corps. Les propriétés médicinales qu’il contient aident à détoxifier le corps. Boire régulièrement de l’eau de fenugrec et de cannelle élimine facilement la saleté du corps et aide à purifier le sang.