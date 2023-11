Deux entreprises technologiques de SF annoncent de nouveaux licenciements

De nombreuses entreprises couvrant divers secteurs ont annoncé cette semaine de nouvelles réductions d’effectifs, alors que les mesures de restructuration stratégique et de réduction des coûts deviennent de plus en plus la norme en réponse à l’évolution des conditions du marché.

Carta, la startup de gestion d’actions basée à San Francisco qui a atteint une valorisation de 8,5 milliards de dollars l’année dernière, a annoncé sa troisième série de licenciements depuis le début de cette année. Il avait déjà réduit ses effectifs en janvier et juillet.

L’entreprise, actuellement empêtrée dans une controverse en raison d’une série de poursuites pour licenciements abusifs, n’a pas divulgué le nombre d’employés touchés par ses dernières mesures de réduction des effectifs. Fortune a d’abord fait état des réductions, après avoir été prévenu par un employé qui s’était dit aveuglé par les réductions.

«Nous n’avons pas vu cela venir. J’avais un calendrier bien rempli avec des réunions”, a déclaré la source anonyme. Les réductions de personnel ont été conçues dans le cadre d’un effort de réorganisation plus large, ont-ils déclaré. Carta emploie actuellement environ 1 800 personnes.

Le mois dernier, Fortune a rapporté allégations de femmes qui a affirmé avoir été maltraité par la direction de la startup. Le PDG de Carta, Henry Ward, a répondu par un publier sur Mediumattribuant les difficultés de l’entreprise à ce qu’il décrit comme une « presse négative ».

En plus des licenciements chez Carta, Unity, une société de jeux vidéo et de logiciels 3D basée à San Francisco, a annoncé sa quatrième série de réductions d’effectifs au cours de l’année écoulée.

Cette annonce a été faite dans le communiqué de l’entreprise rapport sur les résultats du troisième trimestre, révélant une augmentation de 69 % des revenus d’une année sur l’autre à 544 millions de dollars. En outre, le rapport met en évidence une réduction notable de la perte nette, passant de 250 millions de dollars à 125 millions de dollars par rapport à la même période de l’année dernière.

Malgré ces gains financiers, Unity a jugé des licenciements supplémentaires nécessaires suite à une « évaluation complète de son portefeuille de produits » au début du quatrième trimestre. Le rapport indiquait : « L’évaluation nous amènera probablement à décider d’interrompre certaines offres, de réduire nos effectifs et de réduire l’empreinte de nos bureaux. »

Cette dernière série de licenciements a commencé au début de l’année, déclenchée par l’acquisition par Unity de la société technologique IronSource pour 4,4 milliards de dollars, qui, comme le rapporte The Chronicle, a entraîné une duplication des postes.

Dans un lettre aux actionnairesle PDG par intérim, James Whitehurst, a reconnu que Unity en avait « fait trop » et a exprimé l’engagement de l’entreprise à « émerger comme une entreprise plus légère, plus agile et à croissance plus rapide » au cours du prochain trimestre.

Plusieurs autres entreprises ont annoncé cette semaine des réductions d’effectifs.

Laboratoires Ava, une société de technologie blockchain basée à New York et possédant un bureau à San Francisco, a annoncé une réduction de 12 % de ses effectifs. Emin Gün Sirer, fondateur et PDG de l’entreprise, a confirmé les licenciements mercredi, à la suite d’une série de messages sur les réseaux sociaux de ses employés.

Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), Sirer a déclaré : « Nous ne sommes plus une startup de 12 personnes, mais nous nous efforçons de capturer la vitesse et l’énergie d’une petite équipe agile. » Il a souligné que la réduction « nous permet de réaffecter des ressources pour doubler la croissance de notre entreprise ».

Beyond Meat, le fabricant californien de produits à base de plantes, suppressions d’emplois annoncées affectant environ 19 % de sa main-d’œuvre hors production. Cette décision fait partie d’un plan plus large de réduction des coûts qui comprend un examen de ses opérations mondiales.

L’entreprise a récemment révisé son prévisions de revenus à la baisse pour la deuxième fois cette année, invoquant une demande en baisse. Le PDG Ethan Brown a déclaré dans un communiqué : « Même si nous mettons en œuvre des mesures pour faire face aux vents contraires qui se trouvent dans notre sphère d’influence, nous avons l’intention de poursuivre une réduction supplémentaire et importante des dépenses d’exploitation afin d’améliorer notre structure de coûts. »

Entre-temps, Vierge Galactique, la société californienne de tourisme spatial, a révélé son intention de réduire ses effectifs de 18 %, soit environ 185 employés. Cette mesure, associée à des réductions de dépenses, vise à conserver les ressources pour sa prochaine génération d’avions spatiaux suborbitaux appelés Delta.

Michael Colglazier, PDG expliqué dans une note du personnel, « Les navires Delta sont de puissants moteurs économiques. Pour les mettre en service, nous devons renforcer notre solide situation financière et réduire notre dépendance à l’égard des marchés de capitaux imprévisibles. Nous y parviendrons, mais cela nous oblige à réorienter nos ressources vers les navires Delta tout en rationalisant et en réduisant notre travail en dehors du programme Delta.