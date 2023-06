Deux entreprises peuvent désormais vendre du poulet cultivé en laboratoire aux États-Unis

L’agriculture animale représente près de 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine. Un nombre croissant d’entreprises s’efforcent de mettre sur le marché des alternatives susceptibles de réduire les émissions.

La plupart des substituts de viande sur le marché aujourd’hui sont fabriqués à partir de plantes. Upside Foods, Eat Just et d’autres entreprises de viande cultivée fabriquent plutôt des produits à partir de cellules animales cultivées dans des bioréacteurs. Des échantillons de tissus d’animaux vivants sont isolés et leurs cellules cultivées en laboratoire. Au fur et à mesure que ces cellules grandissent et se multiplient, elles peuvent être transformées en aliments.

Singapour a été le premier pays à approuver la viande cultivée, donnant à Good Meat, la division viande cultivée d’Eat Just, le feu vert pour vendre son poulet cultivé en 2020. Eat Just a été fondée en 2011 et l’entreprise fabrique également des produits à base de plantes. , y compris une alternative aux œufs.

La paire d’approbations d’aujourd’hui est la première du genre aux États-Unis.

« C’est cool de voir une idée devenir une industrie », déclare Eric Schulze, vice-président des produits et de la réglementation chez Upside Foods. Upside a été fondée en 2015 sous le nom de Memphis Meats et développe depuis sa technologie et s’efforce d’obtenir l’approbation réglementaire.

La Food and Drug Administration et le département américain de l’Agriculture ont leur mot à dire dans la réglementation de la viande aux États-Unis. En novembre 2022, Upside Foods a reçu une lettre sans questions de la Food and Drug Administration, l’approbation finale sur les produits alimentaires de cette agence. Eat Just a reçu son approbation de la FDA en mars 2023.

En juin, l’USDA a accordé l’approbation des étiquettes des deux sociétés, ce qui leur permet de vendre leurs produits sous le nom de « poulet cultivé à partir de cellules ». Le feu vert d’aujourd’hui est une subvention d’inspection, qui permet aux entreprises de démarrer leurs installations de production. Avec toutes ces approbations en main, Upside Foods et Eat Just peuvent produire et vendre leurs produits au public.

L’approbation des régulateurs américains est une étape majeure pour l’industrie, déclare Po Bronson, associé général de SOSV, le premier investisseur en capital-risque d’Upside. « Il est vraiment important de s’assurer que les aliments sont sûrs », déclare Bronson. « C’est absolument nécessaire, et nous n’aurions pas d’industrie future sans cela »

Chaque entreprise prévoit de se lancer dans les restaurants avant de passer à la vente au détail. Le poulet cultivé d’Eat Just sera d’abord vendu dans un restaurant non divulgué à Washington, DC. Schulze a déclaré que les produits d’Upside, qu’il fabrique dans une usine pilote en Californie, devraient être disponibles d’ici la fin de l’été au Bar Crenn, un restaurant de San Francisco.

« C’est un moment historique incroyable », dit Schulze. « Le prochain obstacle géant est la mise à l’échelle. Franchement, c’est ce qui compte. »