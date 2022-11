Deux enseignants de l’Arizona filment du contenu pour adultes à l’école et perdent leur emploi

Une professeure de sciences américaine et son mari, qui ont subi des « pressions » pour démissionner de son travail car elle aurait eu un compte explicite sur OnlyFans, allèguent maintenant que la plateforme de streaming l’a interdite. L’enseignante de huitième année identifiée comme étant Samantha Peer a fini par perdre son emploi au Lake Havasu Unified School District situé en Arizona après que ses élèves ont découvert l’un de ses comptes OnlyFans et ont fait circuler le profil parmi ses pairs. Selon un rapport d’Uniland, Samantha Peer, qui a créé son compte explicite sous le nom de Khloe Karter, aurait publié une vidéo expliquant la raison qui l’a incitée à rejoindre la plateforme de streaming pour adultes.

Parallèlement, dans un tweet, Peer a également affirmé qu’OnlyFans avait “désactivé” ses comptes et l’empêchait de créer de nouveaux comptes. “Il semble donc que OnlyFans ait désactivé les deux comptes (remboursé tous les clients/abonnés) et m’empêche de créer de nouveaux comptes. Où dois-je m’installer ensuite ? » aurait-elle tweeté. Si l’on en croit le rapport, la plateforme de streaming a peut-être supprimé son compte en raison de sa clause “Utilisation acceptable”. Pour ceux qui ne le savent pas, la plateforme précise qu’il a été interdit aux utilisateurs d’enregistrer ou de diffuser du contenu depuis un lieu public, où les membres de la société sont susceptibles de voir les activités explicites en cours.

L’ancienne enseignante a expliqué qu’elle avait rejoint la plateforme car il était difficile pour sa famille de survivre avec ses revenus. Après que son profil a été découvert par les autorités scolaires, elle a d’abord été mise en congé administratif avant qu’ils ne la contraignent à démissionner. Apparemment, les parents des élèves étaient furieux de savoir qu’une partie de son contenu avait été filmée sur le terrain de l’école. Dans une vidéo YouTube partagée par l’enseignante, elle a déclaré: «La plus grande préoccupation que j’ai lue était le manque de remords. Et je sais que c’était une très grosse erreur, je ne me suis jamais défendu en disant que c’était une bonne chose à faire. En y repensant, je ne le ferais plus jamais. Mais je suis aussi une personne et je fais aussi des erreurs. Bien que ce soit une très grosse erreur, ce n’est pas qui je suis et cela ne définit pas qui je serai à l’avenir.

L’ancienne enseignante a expliqué qu’elle n’avait pas beaucoup d’options et qu’il lui avait été presque “impossible” de trouver un nouvel emploi dans sa ville.

