Deux énormes stars de Hollyoaks font un retour choc pour des scènes funéraires déchirantes

GABRIEL Clark et Ijaz Rana sont de retour à Hollyoaks pour filmer les scènes funéraires de Juliet Nightingale.

Gabriel revient un an après avoir quitté le rôle d’Ollie Morgan troublé, tandis qu’Ijaz – qui est parti il ​​y a seulement quelques semaines – a joué Imran Malik.

La star de Hollyoaks, Gabriel Clark, qui jouait Ollie Morgan, revient au feuilleton pour un scénario unique[/caption]

L’épisode émouvant verra l’adolescente troublée Juliet – jouée par Niamh Blackshaw – être inhumée après son décès dans les bras de sa petite amie Peri Lomax après sa courageuse bataille contre le cancer.

Gabriel a partagé: « C’était un tel privilège de retourner à Hollyoaks pour l’épisode des funérailles de Juliet.

« Je connais Niamh depuis que nous sommes enfants et sa performance a été phénoménale, pour pouvoir honorer son personnage et son travail était une évidence.

« Le scénario a été si bien fait, le cancer affecte vraiment tout le monde et ramener les amis de Juliette montre combien de vies une personne peut toucher. »

Gabriel a été le deuxième acteur à assumer le rôle d’Ollie Morgan dans le feuilleton de longue date.

Il a remplacé la star d’origine Aedan Duckworth après avoir été radicalement exclu du feuilleton en 2020.

« En revenant sur le plateau, j’ai vraiment eu l’impression qu’aucun temps ne s’était écoulé, c’était tellement agréable de passer la tête dans les bureaux et de faire un câlin à tout le monde et de se rattraper », a-t-il ajouté.

«Je suis sorti de ma loge et j’ai couru directement vers Steph Waring et Nick Pickard et je leur ai fait un énorme câlin – nous discutions et rattrapions comme si rien n’avait changé.

« Et pour couronner le tout, j’ai eu la chance de travailler avec le brillant réalisateur Bim Ajadi, son travail est magnifique et je suis tellement content d’avoir eu la chance de collaborer avec lui. »

Imran (ljaz Rana) n’a quitté le village que le mois dernier pour s’installer à Londres afin de poursuivre ses rêves – avec la bénédiction de sa meilleure amie Juliet.

Niamh Blackshaw a joué Juliette dans Hollyoaks depuis 2018.

Pour coïncider avec le scénario, Hollyoaks s’est lancé dans une campagne intitulée #OdeToMyJuliet.

Il a vu Niamh, Owen Warner (Romeo), Lucy-Jo Hudson (Donna-Marie) et Gregory Finnegan (James) monter sur scène au Shakespeare North Playhouse pour réciter des histoires personnelles liées au cancer écrites par des participants créatifs sur leurs propres expériences.

La première vidéo peut être trouvée sur les chaînes de médias sociaux officielles de Hollyoaks.

Hollyoaks a diffusé la mort déchirante de Juliet plus tôt ce mois-ci[/caption]