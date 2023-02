Deux énormes émissions du samedi soir de la BBC supprimées – et c’est une mauvaise nouvelle pour un présentateur de renom qui a été débauché d’ITV

LA MOITIÉ des émissions de la BBC de Paddy McGuinness ne reviendront pas pour de nouvelles diffusions.

Je peux révéler que la hache est tombée sur Catchpoint, qui a débuté en 2019, et I Can See Your Voice, qui n’a été lancé qu’en 2021.

Getty

La BBC est sur le point de supprimer deux émissions – I Can See Your Voice et Catchpoint[/caption] Getty

La suppression de ces deux émissions pose problème à l’animateur Paddy McGuiness qui a récemment quitté ITV pour s’engager auprès de la BBC.[/caption]

Pendant ce temps, il y a des problèmes qui gâchent les deux autres, A Question Of Sport et Top Gear, le favori de l’automobile.

Un initié de la télévision a déclaré: «Ce sera un vrai coup dur pour Paddy, qui s’est fermement engagé envers le Beeb depuis qu’il a quitté ITV il y a quatre ans.

“I Can See Your Voice et Catchpoint l’ont vu conserver sa place en tant que star de la télévision du samedi soir, quelque chose qu’il a forgé devant le favori des rencontres Take Me Out sur ITV.

“Mais ces licenciements signifient que cela a effectivement disparu, il est donc susceptible de rechercher de nouveaux projets pour combler le vide.

“Il reste extrêmement populaire auprès des téléspectateurs, qui le voient comme un type sympathique et drôle qu’ils souhaitent accueillir dans leur salon. Il est susceptible de rebondir d’une manière ou d’une autre.

La deuxième et dernière série de I Can See Your Voice, qui comprenait également Amanda Holden, Alison Hammond et Jimmy Carr en tant que juges, a été diffusée entre octobre et décembre.

La deuxième série de Catchpoint a eu lieu il y a deux ans, mettant en vedette des célébrités faisant équipe dans la bataille des balles et des cerveaux.

Paddy est déjà sous le choc de la dernière série de Top Gear mise en attente après que le co-présentateur Freddie Flintoff a été grièvement blessé dans un accident pendant le tournage.

De plus, il a été critiqué pour le format remanié de A Question Of Sport depuis qu’il a succédé à Sue Barker en 2021.

Paddy était dans la comédie Channel 4 Phoenix Nights en 2000, mais sa grande percée est venue en tant qu’hôte de Take Me Out à partir de 2010.

Espérons qu’il ait toujours le numéro d’ITV dans son téléphone.

L’Inde a une Lotte à montrer

Le spin-off de BRIDGERTON, Queen Charlotte, arrivera sur Netflix le 4 mai.

C’est l’histoire d’origine tant attendue de la royale, détaillant comment elle rencontre le roi George III et rencontre Lady Danbury et Lady Bridgerton dans leurs premières années.

LIAM DANIEL/NETFLIX

India Amarteifio joue dans le spin-off de Brigerton, Queen Charlotte[/caption]

Il met en vedette India Amarteifio dans le rôle principal et Arsema Thomas dans le rôle de la jeune Lady Danbury, qui était à l’origine jouée par Adjoa Andoh.

Adjoa a déclaré à propos de son nouvel homologue: “Je l’aime. Il y a une photo que j’ai trouvée de moi quand je faisais Casualty en 2003 et nous l’avons collée à côté d’une photo d’Arsema – c’est comme, matchy matchy. C’était tellement fantastique.

“Nous avons eu de belles discussions sur le personnage et l’histoire.”

On y va encore une fois Here We Go de BBC Studios a été commandé pour deux autres séries pour BBC One et BBC iPlayer. L’émission met en vedette l’actrice de It Crowd Katherine Parkinson et la préférée de Gavin & Stacey, Alison Steadman. Elle suit les hauts et les bas de la famille Jessops.

JASON EST VOTRE MEC POUR UN ESPION

JASON Statham est sérieux dans le nouveau thriller comique de Guy Ritchie.

L’homme d’action hollywoodien incarne le super-espion Orson Fortune dans Operation Fortune: Ruse De Guerre, qui sortira sur Prime Video le 7 avril.

Miramax Film NY, LLC

Prime Video a annoncé la première de la nouvelle comédie d’action de Guy Ritchie à travers le Royaume-Uni[/caption]

Ici, il est aux côtés des co-stars Aubrey Plaza et Bugzy Malone, qui jouent d’autres agents secrets.

Le personnage de Jason tente de traquer et d’arrêter la vente d’une technologie moderne mortelle détenue par le marchand d’armes milliardaire Greg Simmonds, joué par Hugh Grant.

Cary Elwes, en tant que Nathan Jasmine, supervise leur mission en tant que Nathan Jasmine et est rejoint dans le complot d’infiltration par Josh Hartnett, qui joue la star de cinéma Danny Francesco.

Le film est vu par certains critiques comme l’audition de Guy pour réaliser un futur film de James Bond.