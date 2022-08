Deux enfants meurent après avoir pris la « drogue la plus chère du monde »

Les patients ont développé une insuffisance hépatique aiguë, mais le fabricant de Zolgensma insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un nouveau “signal de sécurité”

Deux enfants sont décédés d’une insuffisance hépatique aiguë après avoir été traités par la thérapie génique Zolgensma, souvent considérée comme le médicament le plus cher au monde, a annoncé jeudi le fabricant du médicament Novartis.

L’insuffisance hépatique aiguë est une “événement indésirable connu” du médicament, qui est utilisé chez les patients souffrant d’amyotrophie spinale (SMA), a indiqué la société pharmaceutique suisse, mais il s’agit des premiers cas mortels causés par cette complication. Les patients avaient reçu des corticostéroïdes, a déclaré Novartis, pour prévenir de graves lésions hépatiques.

Les décès sont survenus en Russie et au Kazakhstan, a indiqué la société, ajoutant qu’elle avait informé les autorités sanitaires des marchés où le médicament est vendu et avait également informé les travailleurs de la santé. Zolgensma coûte environ 2 millions de dollars par patient.

“En attendant l’examen et l’approbation des autorités sanitaires, l’étiquette de Zolgensma sera mise à jour pour informer les prescripteurs qu’une insuffisance hépatique aiguë mortelle a été signalée”, dit le fabricant.

Novartis a souligné que si les cas mortels sont “Informations de sécurité importantes” ils ne sont pas considérés “un nouveau signal de sécurité” alors que l’entreprise continue de “Je crois fermement au profil risque/bénéfice globalement favorable de Zolgensma.” La société pharmaceutique a déclaré que le médicament avait déjà été utilisé pour traiter plus de 2 300 patients dans le monde. “dans les essais cliniques, les programmes d’accès géré et dans le cadre commercial.”

Pendant ce temps, le régulateur russe de la santé Roszdravnadzor a annoncé vendredi avoir lancé « une évaluation complète » des circonstances qui ont conduit au décès d’un patient traité par Zolgensma.

La responsable du fonds caritatif russe SMA Families, Olga Germanenko, a déclaré vendredi à RIA Novosti que non pas un mais deux patients étaient décédés dans le pays : un en 2021, avant que le médicament ne soit disponible en Russie, et un autre en juin de cette année.

« Le premier enfant a reçu le médicament par le biais d’une loterie organisée par le fabricant dans les pays où il n’était pas disponible. Le deuxième enfant a déjà reçu une thérapie aux frais du budget fédéral », dit-elle.



Germanenko a également souligné qu’il n’est pas possible de garantir la sécurité de tout médicament et qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation pour établir s’il existe un lien direct entre l’utilisation de Zolgensma et les décès.

L’amyotrophie spinale est une maladie génétique qui entraîne un affaiblissement et une défaillance éventuelle des muscles. Les bébés nés avec des formes graves de la maladie meurent généralement avant l’âge de deux ans. Zolgensma a été approuvé aux États-Unis en 2019 pour une utilisation chez les moins de deux ans et a obtenu l’approbation conditionnelle de l’UE au début de 2020. Le ministère russe de la Santé a enregistré le traitement, qui est utilisé comme injection intraveineuse unique, en décembre de l’année dernière. Zolgensma est l’un des trois médicaments existants pour la SMA.