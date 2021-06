Deux enfants grièvement blessés après un accident d’horreur à Inverness entre une voiture et un autobus scolaire

DEUX enfants ont été grièvement blessés dans un terrible accident de la route sur l’A9 entre une voiture et un autobus scolaire.

Les agents se sont précipités sur les lieux vers 16 h 45 hier soir, juste au sud d’Inverness.

Un accident entre une voiture et un autobus scolaire s’est produit la nuit dernière

L’accident impliquait un bus transportant 39 personnes et une voiture Skoda Octavia argentée conduite par une femme de 45 ans avec deux enfants comme passagers – âgés de 9 et 7 ans.

Les équipes d’urgence se sont rendues sur les lieux et le conducteur de la voiture a été transporté à l’infirmerie royale d’Aberdeen avec des blessures graves.

L’A9 a été fermée dans les deux sens pendant un certain temps

Les deux enfants dans la voiture et un homme de 48 ans, le co-conducteur du bus, ont été transportés à l’hôpital de Raigmore avec des blessures graves.

Le conducteur du bus de 64 ans, les 36 élèves du secondaire et leur enseignant n’ont pas été grièvement blessés et n’ont pas eu besoin de soins médicaux.

Les chaussées en direction nord et sud de l’A9 ont été fermées pendant un certain temps alors que les enquêtes entourant l’accident étaient en cours.

Les policiers appellent désormais toute personne ayant des informations à contacter la police.

L’inspecteur Greg Dinnie de l’Unité de police routière a déclaré : « Il s’agissait d’un grave accident impliquant quatre adultes et trente-huit enfants qui se trouvaient dans le bus et dans une Skoda Octavia.

«Nos enquêtes sur la cause de la collision se poursuivent et j’exhorte tous ceux qui ont vu ce qui s’est passé et n’ont pas encore parlé aux agents à se manifester.

«Je demanderais également aux automobilistes qui utilisaient l’A9 vers 16 h 45 et qui enregistraient peut-être via des appareils de tableau de bord de vérifier leurs systèmes et de nous fournir toute séquence pertinente dès que possible.

«La route a été fermée pendant environ 10 heures pour permettre à nos enquêtes sur les accidents d’être menées. Je tiens à remercier le public pour sa patience pendant que cela se déroulait. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police au 101 en citant le numéro d’incident 2981 du 19 juin 2021.

