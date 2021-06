Deux enfants blessés lors d’une fête foraine à Oldham

AU TOTAL, deux enfants ont été blessés lors d’un manège pour enfants à Oldham.

Les services d’urgence ont été appelés au parc des expositions de Fun City à Chadderton juste après 16h30 samedi.

Le manège du parc des expositions Fun City a été fermé à la suite de l’accident

La police du Grand Manchester a confirmé que deux enfants avaient subi des blessures mineures après un accident sur l’un des manèges.

Le manège est maintenant fermé et le Health and Safety Executive a été informé.

Les photos prises sur les lieux montrent une importante présence des services d’urgence sur les lieux, rapporte le Manchester Evening News.

Dans un communiqué, les flics ont déclaré : « Des officiers, ainsi que des collègues du NWAS et du GMFRS, ont été appelés pour signaler un accident de manège sur Railway Road à Chadderton, Oldham, juste après 16h30 aujourd’hui (5 juin 2021).

La fête foraine était à Chadderton, Oldham Crédit : Google Maps

« Deux enfants ont été légèrement blessés.

« Le manège a été fermé et le Health and Safety Executive a été informé. »

Un porte-parole de Fun City a déclaré: « Nous pouvons confirmer qu’il y a eu un incident impliquant l’un des petits manèges pour enfants, entraînant des blessures mineures à plusieurs enfants.

« Les enfants impliqués ont été contrôlés sur place par les premiers intervenants, personne n’a été transporté à l’hôpital. Le manège a été fermé dans l’attente d’une enquête approfondie du HSE à partir de lundi. »

Plus tôt ce mois-ci, un garçon de 6 ans a été laissé « à l’agonie » et a subi des ecchymoses au dos et au cou après qu’un manège aurait commencé avant que la barre de sécurité ne lui soit posée.

Tammy Bailey, 27 ans, a déclaré que son fils – qui fêtait son sixième anniversaire – était « tellement secoué » et « ne repartira plus jamais en voiture » après l’incident terrifiant de Funderworld à Bristol.