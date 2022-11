Deux en haut, deux en bas ! Le festival « Something In The Water » de Pharrell revient à Virginia Beach en 2023

“Something In The Water” revient sur le 757 !

Pharrell fait des vagues avec son annonce que le festival de musique et d’art acclamé “Something In The Water” revient dans sa ville natale de Virginia Beach du 28 avril au 30 avril 2023.

“La demande pour le festival à Virginia Beach et The 757 – parmi les gens – n’a jamais faibli. Au contraire, cela n’a fait que s’intensifier », a déclaré Williams lors d’un discours lors de son forum Mighty Dream. “Le College Beach Weekend se poursuit chaque année et les dirigeants de la ville de Virginia Beach ont hâte de se réconcilier et d’aller de l’avant. L’environnement est enfin optimisé pour le retour et l’annonce ravira tout le monde – des étudiants HBCU de l’est des États-Unis aux centaines de petites entreprises qui joueront un rôle dans le festival aux villes de la région et aux quartiers qui serviront d’hôtes. Je dois rentrer à la maison. Il y a un sentiment omniprésent chez presque tout le monde que le festival appartient à Virginia Beach, et le moment est venu de le ramener.

Williams a fait l’annonce alors qu’il était rejoint sur scène par le maire Bobby Dyer, le membre du conseil Aaron Rouse, le directeur municipal Patrick Duhaney et le directeur municipal adjoint Taylor Adams qui ont applaudi la mission du festival d’unir les communautés, de célébrer la diversité et de responsabiliser tout le monde, des jeunes aux propriétaires de petites entreprises. .

“C’est excitant d’être si près du retour de ‘Something In The Water’ à Virginia Beach”, a déclaré le maire Bobby Dyer. “Nous apprécions sincèrement M. Williams et sa volonté de ramener cet événement phare à la maison!”

La programmation complète et les détails seront annoncés prochainement avec les pass 3 jours en vente ici le 5 novembre à 12 h HE.

Les résidents de Virginie pourront acheter des laissez-passer du 28 au 30 avril lors d’une prévente spéciale en personne «Locals Only» de 10 h à 17 h à l’amphithéâtre Veterans United Home Loans au Virginia Beach Box Office.

Les laissez-passer peuvent être achetés en personne au guichet avec une pièce d’identité émise par le gouvernement jusqu’à épuisement des stocks. Les frais sont annulés pour l’achat en personne avec une limite de deux (2) laissez-passer par personne.