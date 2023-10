Deux élections régionales allemandes devraient apporter des victoires à l’opposition nationale conservatrice

BERLIN (AP) — Deux États allemands organisent des élections dimanche à mi-chemin du gouvernement national impopulaire du chancelier Olaf Scholz, les sondages montrant l’opposition de centre-droit largement en tête et le ministre allemand de l’Intérieur confronté à une lutte difficile pour tenter de devenir gouverneur de son pays. région d’origine.

Environ 9,4 millions de personnes ont le droit de voter pour la nouvelle législature du Land de Bavière et environ 4,3 millions dans la Hesse voisine, une région qui comprend la capitale financière allemande, Francfort. Les deux Länder sont dirigés par le principal bloc d’opposition du pays, l’Union chrétienne-démocrate et l’Union chrétienne-sociale, uniquement bavaroise.

Le résultat pourrait accroître les tensions au sein de la coalition tripartite de Scholz, connue pour ses luttes intestines, et donner des indications sur ceux qui pourraient défier Scholz lors des élections nationales de 2025.

Les sondages indiquent que la CSU, qui dirige la Bavière depuis 1957, prolonge cette course – bien qu’avec un soutien terne, par rapport à ses normes historiques, de moins de 40 %. En Hesse, ils donnent à la CDU une avance à deux chiffres dans une compétition à trois pour le poste de gouverneur entre le parti conservateur, les sociaux-démocrates de centre-gauche de Scholz et les Verts écologistes.

Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, qui s’est hissé à la deuxième place dans les sondages nationaux derrière l’Union, ne jouera pas un rôle dans la détermination des nouveaux gouvernements de Bavière ou de Hesse, car d’autres partis refusent de travailler avec lui. Mais ils surveilleront si la situation s’améliore significativement par rapport aux résultats à deux chiffres d’il y a cinq ans.

Les trois partis nationaux au pouvoir – les sociaux-démocrates, les Verts et les démocrates libres pro-entreprises – ne s’en sortiront pas dimanche parce que les gens « n’ont pas confiance dans leur capacité à résoudre les problèmes du pays », a déclaré un éminent politologue. Karl-Rudolf Korte a déclaré au journal Welt am Sonntag.

« Cela tient à la diversité des crises, mais aussi à la communication », a-t-il déclaré. « La situation serait différente si les partenaires (de la coalition) expliquaient mieux ce qu’ils font et pourquoi, et s’ils agissaient plus étroitement ensemble. »

Les électeurs ont été découragés par des querelles publiques répétées, notamment sur le projet visant à remplacer les systèmes de chauffage aux combustibles fossiles par des alternatives plus écologiques. Les sondages suggèrent que les Démocrates libres pourraient avoir du mal dimanche à obtenir les 5 % de soutien nécessaires pour conserver leur place dans les législatures des deux États ; Les échecs électoraux précédents du parti ont alimenté les tensions au sein du gouvernement national.

Le gouvernement Scholz est également confronté à d’intenses pressions pour réduire le nombre de migrants arrivant, un problème majeur à l’approche des élections.

Scholz devra trouver quelqu’un de nouveau pour diriger la réponse de son gouvernement sur cette question si la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser devient gouverneur de Hesse, mais il ne semble pas probable qu’elle mette fin aux 24 années d’emprise de la CDU à ce poste. Le challenger vert Tarek Al-Wazir, actuellement gouverneur adjoint du conservateur sortant Boris Rhein, est également confronté à une lutte difficile.

En Bavière, le gouverneur Markus Soeder appelle les électeurs à soutenir « la continuité et la stabilité ».

Il a parié sur la poursuite de sa coalition actuelle avec les Électeurs Libres, un parti conservateur fort localement mais non représenté au Parlement national. Soeder a décidé le mois dernier de garder le chef de ce parti, Hubert Aiwanger, comme gouverneur adjoint, malgré une fureur qui a commencé avec des allégations – démenties par Aiwanger – selon lesquelles il était responsable d’un dépliant antisémite alors qu’il était lycéen il y a 35 ans.

Soeder est largement considéré comme un candidat potentiel pour défier Scholz en 2025, bien qu’il ait nié de telles ambitions. Un résultat respectable dimanche soulignerait sa position.

Geir Moulson, Associated Press