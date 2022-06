Deux églises nigérianes attaquées ; fidèles tués, enlevés

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

On ne savait pas immédiatement qui était derrière l’attaque contre les églises de Kaduna. Une grande partie du Nigéria est aux prises avec des problèmes de sécurité, Kaduna étant l’un des États les plus touchés. Au moins 32 personnes ont été tuées dans la région de Kajuru la semaine dernière lors d’une attaque qui a duré des heures dans quatre villages.

Les fidèles assistaient au service religieux à l’église baptiste Maranatha et à l’église catholique St. Moses dans la communauté Rubu de Kaduna dimanche matin quand « ils (les assaillants) sont juste venus et ont encerclé les églises » toutes deux situées dans la même zone, a déclaré Usman Danladi , qui habite à proximité.

Le gouvernement de l’État de Kaduna a confirmé les trois morts par des bandits qui « ont pris d’assaut les villages à moto, en commençant par Ungwan Fada, et en se déplaçant vers Ungwan Turawa, avant Ungwan Makama puis Rubu ». Des patrouilles de sécurité sont menées dans la zone générale » au fur et à mesure que les enquêtes progressent, selon Samuel Aruwan, commissaire à la sécurité de Kaduna.

De nombreuses attaques visant les zones rurales de la région troublée du nord du Nigéria sont similaires. Les hommes armés à moto arrivent souvent par centaines dans des zones où les forces de sécurité nigérianes sont en infériorité numérique et en armement. Il faut généralement des mois à la police pour procéder à des arrestations et les autorités ont identifié les assaillants comme étant principalement de jeunes bergers de la tribu Fulani pris dans le conflit pastoral du Nigeria entre les communautés d’accueil et les bergers au sujet d’un accès limité à l’eau et à la terre.