Deux écolières aperçues en train de jouer sur un lac gelé à Wimbledon quelques heures seulement après la mort de trois garçons dans la tragédie de la glace de Solihull

DEUX écolières ont été aperçues en train de jouer sur un étang gelé quelques heures seulement après que trois garçons ont tragiquement perdu la vie en tombant à travers la glace à Solihull.

Le couple a été vu distraitement en train de marcher sur le lac glacé ce matin à Wimbledon Common à Londres.

Les écolières ont été vues sans aucune idée en train de profiter des conditions hivernales à Wimbledon Common à Londres Crédit : Alamy

Les secouristes continuent de rechercher d’autres victimes après qu’un certain nombre d’enfants soient tombés à travers la glace à Solihull Crédit : Getty

Trois garçons ont perdu la vie dans la tragédie après être tombés dans le lac gelé Crédit : Getty

Les deux écolières ignoraient apparemment qu’elles risquaient leur vie quelques heures seulement après la mort de trois enfants après être tombés dans des eaux glaciales en faisant la même chose hier après-midi.

Lors d’une conférence de presse à la suite de la tragédie, le commandant de la zone du service d’incendie et de sauvetage des West Midlands, Richard Stanton, a émis un avertissement urgent de rester à l’écart des étendues d’eau gelées.

Il a déclaré: “Nous savons que les prévisions météorologiques pour les prochains jours devraient être extrêmement froides.

“En aucun cas, ne vous aventurez sur la glace, quelle que soit l’épaisseur ou la sécurité que vous pensez de cette glace.”

Cela survient après que les services d’urgence se sont précipités sur les lieux hier après-midi à la suite d’informations selon lesquelles un groupe d’enfants était tombé dans un lac glacé au Babbs Mill Park à Solihull, West Midlands.

Une mission de sauvetage désespérée a été lancée pour sauver les enfants, alors que des plongeurs spécialisés ont été amenés à aider à la recherche.

Quatre des enfants ont été transportés d’urgence à l’hôpital après avoir été tirés de l’eau glacée alors qu’ils souffraient d’un arrêt cardiaque.

Tragiquement, la police a confirmé ce matin que trois des garçons étaient décédés, âgés de seulement huit, 10 et 11 ans.

Un garçon de six ans reste dans un état critique à l’hôpital.

Les autorités ont déclaré que les recherches dans le lac se poursuivaient, craignant que davantage d’enfants ne soient entrés dans l’eau alors que les températures ont plongé du jour au lendemain à -3 ° C.

Un communiqué a déclaré: “Trois garçons sont décédés tragiquement après être tombés dans le lac de Babbs Mill Park à Solihull hier après-midi (11 décembre).

“Les garçons, âgés de 11, 10 et 8 ans, ont été transportés d’urgence à l’hôpital après avoir été sortis de l’eau.

“Malheureusement, ils n’ont pas pu être réanimés et nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en cette période profondément dévastatrice.

“Nous aurons des officiers spécialisés qui leur offriront le plus de soutien possible.

“Un quatrième garçon, âgé de 6 ans, reste dans un état critique à l’hôpital.

“Les recherches dans le lac se poursuivent alors que nous cherchons à établir exactement ce qui s’est passé et si quelqu’un d’autre est tombé à l’eau.”

‘DÉCHIRANT’

Une résidente horrifiée a raconté aujourd’hui comment elle avait entendu les enfants crier quelques instants après le déroulement de la tragédie.

Elle a dit : « Je me sens engourdie. C’est tout simplement trop près de chez nous et absolument déchirant.

« J’ai entendu des cris d’enfants et je savais que c’était mauvais. Ce son m’accompagnera dans ma tombe.

« Il y avait de la panique et de la peur pures. Je viens d’entendre une telle agitation et ensuite les services d’urgence les plus nombreux que j’aie jamais vus de ma vie.

Des habitants désemparés ont également raconté comment des passants avaient crié qu’il n’était pas “sûr” d’aller sur le lac, qui avait gelé par temps froid.

Des témoins ont déclaré que la glace s’est fissurée sous deux des enfants et que les autres ont eu des ennuis lorsqu’ils se sont précipités pour aider.

Sophie, 23 ans, a déclaré : “Je suis arrivée avec mes amis à 14h45. Il y avait un groupe de jeunes qui jouaient près du lac qui était complètement gelé.

“Deux d’entre eux étaient allés sur le lac et les gens leur criaient que ce n’était pas sûr.

“Puis la glace s’est fissurée et la jambe de l’un des garçons est entrée. Les trois autres sur la rive sont alors allés aider et bientôt ils ont tous eu des ennuis.”

Des équipes de plongée spécialisées ont été appelées pour aider à la recherche Crédit : LNP