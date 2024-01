Deux drones ont neutralisé une guerre antiaérienne israélienne Iron Dome

Des rapports récents suggèrent que le groupe militant libanais et la faction politique Hezbollah lancent une fois de plus des attaques contre le système de défense aérienne israélien Iron Dome, situé près de la frontière libano-israélienne. Le 25 janvier, The Military Watch Magazine [MWM] a dévoilé l’utilisation d’une paire de drones « kamikaze » à usage unique, utilisés pour détruire un système Iron Dome situé près de Kfar Blum, une colonie israélienne.

Il n’y a eu aucune confirmation concernant la classe exacte de drone utilisée dans ces attaques. Cependant, nous savons que l’Iran – un fournisseur majeur d’armements du Hezbollah – est mondialement réputé pour sa production de classes de drones « kamikaze » indispensables, notamment le Shahed 136, largement testé au combat, et le Shahed 238 à réaction, spécialement conçu pour les opérations visant à à la suppression de la défense aérienne.

Dans une déclaration publique, le Hezbollah a déclaré que cette frappe avait été exécutée « en solidarité avec nos indéfectibles alliés palestiniens dans la bande de Gaza ». Des rapports du 18 décembre indiquaient précédemment que le Hezbollah avait réussi à cibler deux batteries de missiles sol-air Iron Dome, un exploit qui aurait été accompli en utilisant une certaine forme d’artillerie.

Mettre les forces israéliennes à rude épreuve

Les batteries du Dôme de Fer sont attaquées, atteignant deux objectifs : mettre encore plus à rude épreuve les forces israéliennes déjà aux prises avec leur incursion dans la bande de Gaza palestinienne et mettre en évidence la vulnérabilité même des positions les plus sûres d’Israël à des attaques restreintes comme moyen de dissuader une escalade potentielle.

Un conflit larvé couve depuis plus de trois mois entre les forces israéliennes et celles du Hezbollah. Israël a récemment intensifié ses attaques en menant des frappes contre des centres de population soutenant le Hezbollah dans le sud du Liban, en utilisant des munitions au phosphore blanc. Un commandant sur le terrain du Hezbollah a également perdu la vie lors d’une frappe ciblée le 8 janvier.

En réponse, le Hezbollah a riposté le 6 décembre, bombardant une installation cruciale de surveillance aérienne israélienne sur le mont Meron avec des roquettes. De plus, le 26 décembre, ils ont effectué leur premier déploiement connu d’une nouvelle classe de missile antichar, provenant d’une source inconnue.

Le manque de puissance aérienne du Hezbollah

Les analystes pensent que le missile pourrait imiter les capacités du Javelin américain, récemment utilisé en Ukraine, ce qui suggère qu’il s’agit du nouveau système Almas d’Iran. Suite à la dernière attaque contre le système Iron Dome le 26 janvier, des unités individuelles du Hezbollah auraient lancé des contre-attaques sur plusieurs positions des forces de défense israéliennes situées le long de la frontière, bien que les détails n’aient pas encore été confirmés.

Principalement en raison de son manque de puissance aérienne dominante, le Hezbollah a tendance à s’appuyer fortement sur un vaste réseau de tunnels cachés et de bunkers de protection. Ces zones isolées sont suffisamment spacieuses pour abriter des actifs importants tels que des véhicules de missiles balistiques et des moyens d’artillerie à roquettes, appelés lanceurs-érecteurs de transporteurs.

Ce réseau souterrain a été méticuleusement établi au début des années 2000 sous la direction de la Corée du Nord. Cela a permis aux milices de porter un coup militaire important aux forces israéliennes lors d’un conflit qui a duré un mois en 2006. À cette époque, le Hezbollah était considérablement moins équipé et entraîné qu’il ne l’est aujourd’hui.

