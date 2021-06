Deux doubles masculins testés positifs au coronavirus, placés en quarantaine

Deux joueurs de double masculin ont été retirés du tirage au sort de Roland-Garros après avoir été testés positifs pour COVID-19, a annoncé mercredi la Fédération française de tennis (FFT), qui organise le Grand Chelem sur terre battue.

La FFT a ajouté que les deux joueurs faisaient partie de la même équipe mais ne les a pas nommés.

« Les organisateurs du tournoi de Roland Garros confirment que deux joueurs du tirage au sort du double messieurs, dans la même équipe, ont été testés positifs pour COVID-19 », peut-on lire dans un communiqué.

«Conformément au protocole de santé et de sécurité publiques du tournoi, la paire a été retirée du tirage au sort, qui a commencé hier, et les deux joueurs ont été placés en quarantaine. Ils seront remplacés par la première équipe de la liste suppléante. »

« Depuis le début du tournoi, 2 446 tests ont été effectués sur les joueurs et leurs équipes. C’est la première fois que les organisateurs du tournoi doivent retirer des joueurs, conformément à leur protocole sanitaire », précise le communiqué.

Selon SkySports, Les têtes de série croates Mate Pavic et Nikola Mektic, qui auraient été de grands favoris pour le titre, ont été testés positifs et ont depuis été remplacés au tirage au sort par le duo espagnol Pedro Martinez et Pablo Andujar.

Une autre paire espagnole, Feliciano Lopez et Jaume Munar, qui devait affronter Mektic et Pavic, a également disparu du tableau et de l’ordre de jeu, pour être remplacés par des remplaçants encore inconnus.

Le début du tournoi de tennis des Internationaux de France 2021 a été retardé d’une semaine, l’événement du Grand Chelem sur terre battue devait commencer le 23 mai, mais a commencé le 30 mai dans l’espoir que davantage de fans puissent assister à Roland Garros.

Près de 5 400 personnes par jour sont autorisées sur place au début de Roland-Garros, avec des attentes d’encore plus autorisées à la fin du tournoi, après que la version 2020 ait été limitée à 1 000 spectateurs par jour lorsqu’elle a commencé en septembre en raison de COVID-19[feminine préoccupations.

(Avec les contributions de l’agence)

