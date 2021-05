Deux doses de vaccins Covid offrent une protection contre la variante indienne

Une nouvelle étude a révélé que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca-Université d’Oxford offrent une protection efficace contre la variante Covid découverte pour la première fois en Inde, mais elle a souligné la nécessité de deux doses, car les deux vaccins étaient significativement moins efficaces après un seul coup.

le étude menée par Public Health England ont également constaté que deux doses du vaccin étaient tout aussi efficaces pour protéger contre la variante qui a émergé pour la première fois au Royaume-Uni et est depuis devenue une souche dominante en Occident.

Le Dr Jenny Harries, PDG de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, a déclaré à la BBC que l’étude fournissait «la première preuve concrète de l’efficacité du vaccin» contre la variante identifiée pour la première fois en Inde.

Conduite entre avril et mai, la recherche a révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech était efficace à 88% contre la maladie symptomatique du variant B.1.617.2 Covid – un sous-type d’un variant apparu en Inde à l’automne dernier et qui s’est depuis propagé à Europe – deux semaines après la deuxième dose. Le vaccin était efficace à 93% deux semaines après la deuxième dose contre le variant B.1.1.7 qui a été découvert pour la première fois au Royaume-Uni l’automne dernier.

Pendant ce temps, deux doses du vaccin AstraZeneca se sont révélées efficaces à 60% contre la maladie symptomatique du variant B.1.617.2 de l’Inde, contre 66% efficaces contre le variant du Royaume-Uni.

« L’efficacité du vaccin contre la maladie symptomatique de la variante B.1.617.2 est similaire après 2 doses par rapport à la variante B.1.1.7 (Kent) dominante au Royaume-Uni, et nous nous attendons à voir des niveaux d’efficacité encore plus élevés contre l’hospitalisation et la mort. », ont écrit les auteurs de l’étude. Les résultats ont été publiés samedi sous forme de pré-impression et l’étude n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

PHE a déclaré que la différence d’efficacité entre les vaccins après deux doses « peut s’expliquer par le fait que le déploiement des deuxièmes doses d’AstraZeneca a été plus tardif que pour le vaccin Pfizer-BioNTech, et d’autres données sur les profils d’anticorps montrent qu’il faut plus de temps pour atteindre une efficacité maximale. avec le vaccin AstraZeneca. «

Cependant, les deux vaccins n’étaient que 33% efficace contre la maladie symptomatique de B.1.617.2 trois semaines après la première dose. Dans le même laps de temps, ils se sont révélés efficaces à 50% contre la variante B.1.1.7.