“Deux doigts sur les gens ordinaires”: Birmingham bout au milieu des choas de la conférence conservatrice en ville

Sur les marches à l’extérieur de l’hôtel de ville de Birmingham, les ingénieurs des ascenseurs Tom Norton, Kevin Haynes et Mohammed Iqbal étaient assis en train de manger des paniers-repas à quelques centaines de mètres de l’endroit où se tenait la conférence du Parti conservateur.

« De quoi s’agissait-il ? a exigé Haynes, 44 ans, de la tentative maintenant avortée du Premier ministre Liz Truss d’abolir le taux d’imposition le plus élevé. « Lever deux doigts vers les gens ordinaires pour aider les riches. Appelez des élections générales et voyons ce que les gens en pensent. »

Alors que le rassemblement annuel des conservateurs se poursuivait mardi au Centre international des congrès, l’ambiance dans les rues et les places autour de la zone sécurisée aurait bien pu être plus instructive que tout ce qui se passait à l’intérieur : le mépris et la colère contre le gouvernement étaient partout.

Parler aux gens ici dans la deuxième ville de Grande-Bretagne, c’était en arriver à la conclusion que les sondages explosifs de la semaine dernière donnant au parti travailliste une avance moyenne de 23 points étaient, en tout cas, un peu, eh bien, conservateurs.

“Nous savons tous que les conservateurs sont là pour s’occuper des riches”, a déclaré Norton, 38 ans. “Mais bon sang, essayez au moins de le déguiser un peu. Tous ceux que je connais travaillent de leur mieux pour survivre et ils disent aux millionnaires : « Ici, vous n’avez pas assez d’argent, prenez-en plus ». C’était tout simplement faux.

Un clin d’œil d’Iqbal. “S’ils ne pouvaient pas voir cela avant de l’annoncer, qu’est-ce que cela dit d’eux?” demanda calmement le jeune homme de 21 ans.

Andy Street, maire conservateur des West Midlands, traversait la ville, entouré de cinq ou six gardiens tout en tenant une grande tasse de café quand L’indépendant l’a repéré.

Liz Truss avait-elle rendu son travail plus difficile ?

“Quelle question effrontée,” répondit-il sans se casser le pas. “Nous nous concentrons sur l’investissement ici.”

Si ce n’était pas ce que l’on pourrait appeler une approbation retentissante du Premier ministre de son parti, c’était – de loin – la réponse la plus polie L’indépendant reçu aujourd’hui.

Que le centre-ville de Birmingham ne semble pas impressionné par le nouveau premier ministre et son gouvernement n’est probablement pas une énorme surprise.

La circonscription dans laquelle il siège – Birmingham Ladywood – a voté à près de 80% pour les travaillistes en 2019. Le siège – où 47% des enfants grandissent dans une pauvreté relative – n’a pas eu de représentant conservateur depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout de même, la force des sentiments de mardi était particulièrement vitriolique. Quatre-vingts pour cent semblaient être un chiffre qui pourrait être éclipsé si des élections avaient lieu demain.

« Je n’ai aucun [political] allégeance du tout », a déclaré Norton, père de deux enfants. “Je vote comme je le vois à l’époque, mais le pays a désespérément besoin d’un changement, et je ne pense pas qu’elle [Truss] est-ce du tout.

Kevin Haynes, Tom Norton et Mohammed Iqbal n’ont pas été impressionnés par le mini-budget (L’indépendant)

Au Bull Ring Open Market voisin, Maxine Harris – propriétaire de Harris Eggs and Cheese – n’a pas non plus été inspirée par le gouvernement actuel. Et pas seulement parce que le détournement du trafic pour la conférence avait rendu son voyage de retour plus difficile cette semaine.

“La crise du coût de la vie est absolument terrifiante pour les gens”, a déclaré l’homme de 46 ans. « Les gens nous disent qu’ils n’ont plus les moyens d’acheter des produits de base, comme des œufs. Et je ne suis pas un politicien mais je ne vois pas comment la réponse à cela est de commencer à réduire les impôts pour les plus riches. Je suis presque sûr qu’ils peuvent se permettre tous les œufs qu’ils veulent de toute façon.

Elle était, a-t-elle dit, une sorte d’impartialité («tous les Brummies le sont») et elle pensait que n’importe quel Premier ministre aurait du mal en ce moment.

“Ce doit être la période la plus difficile pour un dirigeant depuis la Seconde Guerre mondiale”, a-t-elle déclaré. « Le Brexit, la pandémie, et maintenant une guerre. Une guerre ! C’est une crise après l’autre depuis des années. Je ne me souviens pas à quoi ressemble la “normalité”. N’importe qui aurait du mal avec tout ça.

Et pourtant : un froncement de sourcils sans équivoque lorsque Mme Truss a été mentionnée. « Disons que je ne suis pas remplie de confiance », a-t-elle déclaré.

Aimerait-elle des élections générales ? En théorie, oui. Un nouveau Premier ministre avec un manifeste apparemment nouveau devrait vraiment obtenir un nouveau mandat, a estimé Harris. Mais en pratique ? Une autre grimace : « l’idée d’avoir à endurer six semaines de ça… » frissonna-t-elle.

Maxine Harris a déclaré que les habitants de la ville avaient du mal à se payer les produits de base (L’indépendant)

Quelqu’un d’autre pas rempli de confiance était David Miller, directeur du très apprécié Whisky Shop de la ville dans la Great Western Arcade.

«Lorsque la course à la direction s’est déroulée cet été, elle était l’une des deux [candidates] Je pensais que ce serait un désastre », a-t-il déclaré. “Mais je ne pense pas que je pensais que quelqu’un pouvait être aussi mauvais.”

Alors que les taux d’intérêt montaient en flèche après le mini-budget du gouvernement le mois dernier, Miller a calculé combien son hypothèque lui coûterait si son terme fixe devait arriver à expiration prochainement.

“Pas tout à fait le double”, a déclaré le joueur de 43 ans. « Mais pas loin. Alors, comment pourrais-je me le permettre ? J’aurais effectivement besoin d’un emploi qui paierait 5 000 £ par an de plus.

Pour lui, c’était en quelque sorte une question académique. Il est sur un mandat à taux fixe avec quatre ans de plus à courir. “Mais pour certaines personnes, vivre cette anxiété maintenant à cause de ce qui est fondamentalement la stupidité du gouvernement est affreux”, a-t-il déclaré. “Ils ont causé tant de tortures mentales – et ils semblent ne pas comprendre cela.”

Il avait vu l’interview de Jake Berry sur Sky News dimanche dans laquelle le président du parti conservateur avait suggéré que les personnes confrontées à des difficultés financières devraient obtenir des emplois mieux rémunérés. “Ils n’ont aucune compréhension de ce que c’est que de lutter”, a-t-il déclaré. “Pas d’empathie.”

David Miller a déclaré que personne ne pensait que la nouvelle direction prendrait un si mauvais départ (L’indépendant)

Pour Kath Hartley, l’ambiance dans la ville en dehors de la conférence a été une surprise.

Elle est l’une des deux conseillères de quartier ici, toutes deux travaillistes.

“C’est une zone rouge”, a-t-elle admis. “Mais en ce moment, qu’il s’agisse de lutter pour joindre les deux bouts à cause de la crise du coût de la vie, de craindre de nouvelles coupures dans les services vitaux ou même de promesses non tenues sur la suppression des revêtements dangereux – je ne pense pas avoir jamais connu une telle colère contre un gouvernement. La seule question maintenant, vraiment, est de savoir combien de temps ils luttent avant de nous sortir tous de notre misère et de déclencher des élections.

Pour l’instant, cela semble peu probable, bien sûr.

Les gouvernements qui traînent à deux chiffres dans les sondages n’ont pas tendance à aller dans le pays. Pourtant, même ainsi, l’humeur du changement, d’une manière ou d’une autre, a l’air d’être permanente.

Assise en attendant une table devant Nando’s, Zoe Bevan a déclaré qu’elle n’avait voté qu’une seule fois dans sa vie – mais qu’elle avait hâte de se rendre aux urnes la prochaine fois.

“Personne n’a voté pour elle [Truss] et je pense que personne ne veut d’elle », a déclaré le chef d’équipe du foyer pour enfants de 42 ans. “Il est temps pour un nouveau départ.”