Deux disparus après une avalanche en Autriche le jour de Noël

Les secouristes recherchent deux personnes disparues après qu’une avalanche a balayé des pistes de ski dans l’ouest de l’Autriche, selon des informations.

Au départ, jusqu’à 10 personnes craignaient d’être portées disparues sur la base d’une séquence vidéo d’un témoin. Mais l’agence de presse DPA a déclaré que huit de ces personnes avaient été identifiées et ne craignaient plus d’être enterrées.

L’avalanche s’est produite sur la montagne Trittkopf de 2 700 mètres (9 000 pieds) entre Zuers et Lech am Arlberg, vers 15h00 heure locale (1400 GMT) dimanche. Les médias locaux ont rapporté que plusieurs hélicoptères et équipes de recherche ont été déployés peu après.

Environ 200 personnes ont participé à la recherche. Les sauveteurs ont demandé des lampes frontales afin de pouvoir poursuivre les recherches dans l’obscurité, a indiqué l’agence de presse autrichienne.

Lech/Zuers se commercialise comme “l’un des meilleurs domaines skiables du monde” et une partie du berceau du ski alpin. Le site Web de la station a indiqué que le domaine skiable était fermé à partir de 17 heures, heure locale, dimanche et qu’il y aurait une mise à jour sur le ski à 8 heures du matin, lundi. Un porte-parole de la station n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.