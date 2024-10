Deux dirigeants expérimentés se disputent un siège au tribunal des commissaires du comté de Wichita

La seule course au gouvernement du comté lors du scrutin des élections générales du 5 novembre concerne le commissaire de la troisième circonscription du comté de Wichita.

Il oppose le président sortant républicain Barry Mahler à la démocrate Deandra Chenault, ancienne conseillère municipale de Wichita Falls.

Mahler s’est dit fier des réalisations accomplies par le comté au cours de son mandat.

« Nous sommes très fiers d’avoir pu effectuer des rénovations majeures dans nos installations du comté. Bien entendu, le nouveau Centre d’application de la loi était quelque chose qui devait être réalisé. Je pense que cela servira les contribuables pendant longtemps », a-t-il déclaré.

Mahler a déclaré qu’à l’exception de la LEC, le comté n’a pas eu besoin de s’adresser aux électeurs pour approuver les émissions d’obligations pour aucun de ses projets.

Barry Mahler

« Le 24 janvier, le comté de Wichita n’était pratiquement plus endetté, à l’exception de la caution à long terme pour la prison », a déclaré Mahler.

Mahler a déclaré que les défis auxquels le comté est confronté incluent les effets de l’inflation et les actions de la législature du Texas.

« Il semble que tout ce que nous faisons dans le comté, en particulier dans nos activités liées aux routes et aux ponts, a probablement augmenté plus que le taux d’inflation moyen », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les comtés sont « le bras d’application du gouvernement de l’État » lorsqu’il s’agit d’actions du Parlement.

« Nous n’écrivons pas de lois. Nous ne rédigeons pas de règlements. Nous faisons ce pour quoi la législature de l’État nous demande de le faire », a-t-il déclaré.

Chenault a déclaré qu’il était temps de changer le gouvernement du comté.

« Mon adversaire est assis à ce siège depuis 15 ans, et j’ai l’impression qu’il est temps de changer, pour quelqu’un avec de nouvelles idées, du sang neuf, pour quelqu’un qui va être pour le peuple, quelqu’un qui va pour se présenter quand ils en ont besoin », a-t-elle déclaré.

Chenault a déclaré que les entités gouvernementales du comté doivent travailler ensemble.

« Nous pouvons organiser une sorte de réunion trimestrielle au cours de laquelle nous pouvons tous travailler ensemble en tant que communauté si nous voulons nous entraider et trouver en quelque sorte un accord pour la mission du comté dans son ensemble », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que certains quartiers de Wichita Falls avaient besoin de davantage de bureaux de vote.

«Je veux m’assurer que le nord et l’est de la ville disposent de centres de vote pour le vote anticipé et le jour du scrutin. Lorsque je me suis présenté au conseil municipal, c’était un problème énorme. Nous n’avions pas beaucoup de places pour le vote anticipé ou le jour du scrutin. C’était essentiellement un seul endroit », a-t-elle déclaré.

Chenault a déclaré qu’elle aimerait avoir davantage de réunions publiques pour la transparence du gouvernement.

Le Times Record News a interrogé les deux candidats sur la croissance et le développement économique du comté ainsi que sur la rémunération des employés du comté.

TRN : Certains considèrent que Wichita Falls et le comté de Wichita sont à la traîne par rapport aux autres régions du Texas en termes de croissance et de développement économique. Que devrait faire le comté à ce sujet ?

Chenault : Lorsque vous partez à l’université et que vous obtenez votre diplôme, vous devriez pouvoir trouver un emploi qui vous permettra de gagner un salaire décent et de pouvoir prendre soin de vous et de votre famille. Que faisons-nous pour essayer d’amener ces étudiants qui vont à MSU à leur proposer un emploi et à vouloir rester ici ? Je veux dire, on ne peut pas survivre avec 7 ou 10 dollars de l’heure. Même si vous n’avez pas de famille, ce n’est pas de l’argent.

Mahler : Je pense que notre heure est encore proche. Je crois vraiment que si vous conduisez jusqu’au Metroplex de Dallas Fort Worth, vous voyez que le metroplex s’étend jusqu’à Decatur. Maintenant, c’est là que ça se passe, et ça va continuer à venir vers le nord. Je pense qu’il y aura des gens qui rechercheront nos prix immobiliers plus bas que ceux d’autres endroits. Et je pense que notre heure est encore proche, et quand ce sera le cas, je pense que nous allons voir notre population augmenter.

TRN : Le nouveau budget du comté accorde des augmentations significatives à certains employés sélectionnés du comté. Faut-il faire davantage ?

Chenault : Lorsque j’étais au conseil municipal, un homme est venu nous voir et il a énuméré les salaires que nous payions par rapport à certaines villes comme Abilene et Lubbock et des endroits avec lesquels nous comparons habituellement. Et nous étions en retard, et nous étions en retard de façon drastique. Nous ne pouvons pas essayer de rivaliser avec ces autres endroits, car il s’agit de Wichita Falls. Nous ne serons jamais Dallas. Nous ne serons jamais Abilene. Peut-être devrions-nous voir ce qu’ils font et ce que nous ne faisons pas et voir si nous pouvons nous situer quelque part entre les deux.

Mahler : Jim (le juge du comté Jim Johnson) essayait de mettre les choses à niveau. Je ne pense pas que ce soit déplacé si vous le comparez à des postes similaires dans des comtés similaires. Il est plus difficile pour les gens de comprendre quand on vit dans une ville comme Wichita Falls, où l’échelle salariale n’est pas celle de Dallas-Fort Worth ou de Houston, que ce groupe d’élus, qui comprend les commissaires, les deux greffiers, le fisc évaluateur collecteur, étaient loin derrière lorsque vous comparez des comtés de taille et de budget similaires à ceux de Wichita Falls.

Il ne s’agit pas d’une course à l’échelle du comté. Seuls les résidents de la circonscription 3 le trouveront sur leurs bulletins de vote.

