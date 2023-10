Deux dirigeants de Nuestra Familia écopent de 14 ans de prison fédérale pour complot de meurtre

OAKLAND — Deux des personnes les plus puissantes du gang secret et violent de la prison Nuestra Familia ont été condamnées à 14 ans et demi de prison fédérale après avoir admis leur implication dans des complots visant à tuer des membres subalternes de gangs à travers la Californie, selon les archives judiciaires.

Samuel Luna, 48 ans, et Antonio Guillen, 58 ans, ont tous deux été condamnés par la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers à 175 mois de prison fédérale. Les deux hommes ont plaidé coupables de complot de racket impliquant des complots de meurtre qui, selon les autorités, n’ont été déjoués que parce que les enquêteurs fédéraux les écoutaient secrètement pendant qu’ils parlaient sur leurs téléphones portables de contrebande de la prison.

Les deux hommes purgent déjà une peine de prison à vie pour des crimes violents, mais les procureurs fédéraux espèrent que la peine de prison fédérale les isolera et inhibera leur influence sur Nuestra Familia, un gang de prison qui dirige le vaste réseau de gangs Norteño en Californie du Nord et du Centre.

Guillen, selon les autorités, est l’un des trois « généraux » de Nuestra Familia qui contrôlent le gang, avec David « DC » Cervantes et James « Conejo » Perez, le prétendu général des prisons. Luna est décrite dans les archives judiciaires comme « l’agent de liaison » de Guillen qui a été nommé responsable des « régiments » de gangs à Contra Costa, dans le comté de Santa Clara et dans la prison de New Folsom.

Guillen, Luna, Cervantes et Perez ont tous été inculpés en 2021, avec des dizaines d’autres membres de Nuestra Familia et Norteño, dans le cadre d’une enquête fédérale sur les deux gangs.

Les accusations de tentative de meurtre découlent de prétendus complots de meurtre qui ont été interceptés grâce à l’enquête sur écoute électronique. Dans tous les cas, les victimes ont été incarcérées dans des prisons ou des prisons lorsqu’elles ont été prises pour cible et transférées dans un logement sécurisé avant de pouvoir être poignardées, selon les autorités. Un exemple typique de conversation incriminante est que Guillen aurait dit à un co-conspirateur en 2019 : « assurez-vous d’avoir sur lui deux putains de soldats chevronnés qui savent comment tuer des enfoirés », faisant référence à une victime de meurtre prévue. .

Toutes les victimes ont été ciblées pour avoir violé les règles des gangs – depuis le trafic de drogue avec des membres de gangs rivaux jusqu’à quelqu’un qui aurait été ciblé pour avoir prétendument tué un compatriote Norteño sans autorisation, selon les archives judiciaires.

Selon les procureurs, le danger a été souligné par une agression au couteau survenue en 2019 après la fin de l’écoute électronique. La victime, un Norteño très respecté de la prison d’État de Pleasant Valley, a été poignardée à plusieurs reprises avec une tige, apparemment sur ordre de chefs de gang. L’homme a survécu et le coup de couteau a provoqué une émeute dans la prison entre les associés de Nuestra Familia, ce qui a conduit les dirigeants du gang à distribuer des documents justifiant le coup de couteau et qualifiant la victime de traître, selon les archives judiciaires.

En plus des complots de meurtre, les autorités ont trouvé des preuves de membres de gangs payant des dizaines de milliers de cotisations mensuelles – principalement les produits du trafic de drogue – à une « banque » Nuestra Familia, selon les archives judiciaires. Les autres dirigeants de Nuestra Familia qui n’ont pas plaidé coupables, dont Cervantes et Perez, doivent être jugés début 2024.

Mais tous les accusés ne sont pas membres d’un gang. En juillet, une femme nommée Anaelisa Cuevas a complètement évité la prison malgré son implication dans des affaires de gangs. Elle aurait collecté des cotisations auprès de Norteños pour les placer dans la banque de Nuestra Familia et aurait livré des livres de méthamphétamine aux gens. Tout a été arrangé par son mari incarcéré, Edgardo Rodriguez alias Big Evil, membre de Nuestra Familia qui a été condamné à 74 mois de prison fédérale l’année dernière.

« J’avais le désir de le soigner et de l’aider à réussir et à aller de l’avant », a écrit Cuevas dans une lettre d’excuses adressée au tribunal. « Je vois maintenant que c’était un système codépendant dans lequel j’ai sacrifié mes propres besoins et je me suis préoccupé de lui. »