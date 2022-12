Deux dirigeants de l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried plaident coupables de fraude

Deux anciens hauts dirigeants de l’empire de commerce de crypto de Sam Bankman-Fried ont plaidé coupables à des accusations fédérales et coopèrent dans l’affaire pénale contre l’entrepreneur de crypto en disgrâce, a déclaré mercredi soir le procureur américain du district sud de New York.

Les deux sont Caroline Ellison, qui était la directrice générale de la société de trading de crypto de M. Bankman-Fried, Alameda Research, et Gary Wang, un fondateur de l’échange de crypto FTX.

Les plaidoyers de culpabilité et les accords de coopération constituent une avancée majeure dans l’affaire de fraude contre M. Bankman-Fried, qui est détenu aux États-Unis après avoir accepté d’être extradé des Bahamas plus tôt mercredi.

M. Bankman-Fried a été accusé d’avoir orchestré une fraude pluriannuelle qui a détourné des milliards d’argent de clients à d’autres fins, notamment l’achat de biens immobiliers aux Bahamas, le commerce de crypto à Alameda, les dons de campagne et l’investissement dans d’autres sociétés de cryptographie. Les procureurs affirment qu’il a fraudé les clients, les investisseurs et les prêteurs de sa société de trading de crypto, qui était autrefois l’une des plus grandes au monde avant de faire faillite le mois dernier.